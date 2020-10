Para la candidata del socialismo, “el peligro de más guerras crecerá con Biden o Trump” – Télam

Gloria La Riva participa desde 1984 de los comicios y encabeza marchas y campaas sociales.

“El peligro de más guerras y ocupaciones va a crecer con los demócratas o los republicanos”, advirtió a Télam la candidata a presidenta de Estados Unidos por el Partido Socialismo y Liberación (PSL), Gloria La Riva, que no dudó en afirmar que las dos agrupaciones que acaparan la mirada política y mediática de cara a las elecciones del 3 de noviembre “no son idénticas, pero son demasiado similares”.

Intentar romper ese esquema bipartidista y dar a conocer las ideas socialistas en el país que es epicentro del capitalismo, son dos misiones difíciles pero no nuevas para esta activista que desde 1984 participa de los comicios en fuerzas de izquierda y, lo que considera más importante aún, encabeza marchas y campañas sociales como la que vienen desarrollando estos meses regalando elementos sanitarios contra el coronavirus.

“Toda base militar de Estados Unidos en el mundo debe ser cerrada, empezando con Guantánamo”, apuntó La Riva en entrevista con esta agencia, propuesta que forma parte de una plataforma más amplia que la diferencia de Joe Biden y Donald Trump: un sistema de salud totalmente público, educación gratuita, otorgar la ciudadanía a todos los indocumentados, enjuiciar a los policías acusados de violencia racial y terminar con el bloqueo a Cuba, entre otros puntos.

La dirigente aseguró que el socialismo “tiene mucha más aceptación, especialmente en los jóvenes” en la sociedad estadounidense por factores como “la gran brecha entre los ultra ricos y el resto de la población” y el “entusiasmo” que generó en 2016 y 2020 la campaña del senador demócrata Bernie Sanders, representante del ala más izquierdista de su partido que nunca le dio el apoyo para superar las primarias.

Esta adhesión la ejemplificó con el Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), al que calificó como “el movimiento político más importante en décadas o hasta en la historia del país” ya que, en su mirada, representa “una expresión no sólo contra el racismo, sino también contra la opresión que sufrimos todos”.

El siguiente es un extracto de la entrevista con la candidata del PSL, partido creado en 2004 que presenta fórmula presidencial en 15 de los 50 estados, casi el doble de lo que ocurrió en las elecciones pasadas.

– Télam: ¿Cómo son recibidas las ideas del socialismo en la población estadounidense?



– Gloria La Riva: Hay mucha más aceptación, especialmente dentro de los jóvenes. Son varios los factores por los que ocurre esto: la gran brecha entre los ultra ricos y el resto de la población que evidenció el movimiento de indignados, la primera chispa en esta neblina. La campaña de Sanders en 2016 y 2020 también ayudó mucho. Hoy se habla de socialismo, derecho a la vivienda, a la salud y la cancelación de la deuda estudiantil. En cada ciudad en la que fue en su campaña se reunían cientos de miles de personas para escucharlo con mucho entusiasmo y lideró las primarias hasta que el resto de los demócratas conspiraran contra él. Aplastaron a Sanders, pero no a sus ideas.

-T: Crecimiento del desempleo, de los desalojos, de la desigualdad, hay una gran base ahí para difundir las ideas de izquierda, ¿no?



-GLR: Es la crisis capitalista incluso antes de la pandemia. La furia estudiantil de los jóvenes que no tienen oportunidades ni forma de pagar su deuda, la única que por ley federal no permite presentarse en bancarrota. Hay millones que no tienen donde vivir y lo hacen en carpas. La riqueza promedio de una familia blanca es 10 veces superior a la de una afroamericana. No es por accidente o falta de trabajo, es por la política de un Gobierno de las corporaciones.

-T: ¿Cuál es el peor legado que deja estos cuatro años de Gobierno de Trump?



-GLR: Todo esto de lo que vengo hablando ya existía pero empeoró en estos años. Lo peor son dos cosas: su apoyo a los racistas y su criminalidad en esta pandemia: él supo que era muy peligrosa, aunque lo negó en público. Dejó morir a la gente al decir ‘no tengan miedo de la Covid-19, no dejes que te domine’. Creo que el disgusto que esto generó es lo que ayuda a Biden en esta elección.

-T: ¿Cuáles son las propuestas principales de su partido en política exterior y, específicamente, para América Latina?

-GLR: Toda base militar de EEUU en el mundo debe ser cerrada, empezando con Guantánamo. Sacar las tropas en Corea del Sur para que los coreanos puedan unirse nuevamente y las de África, que la gente ni sabe que están ahí pero están en aumento. Cerrar la base de Manta en Ecuador y levantar las sanciones económicas contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y Siria. Hay más de 70 países con los que EEUU tiene cierto tipo de sanciones. Somos partidarios de la lucha palestina. No hablamos de regresar la embajada en Israel desde Jerusalén a Tel Aviv, sino directamente cerrarla.

-T: ¿Cree que va a cambiar algo de todo esto que enumera con alguno de los dos partidos dominantes?



-GLR: El peligro de más guerras y ocupaciones va a crecer con los demócratas o con los republicanos. Cuando Trump dijo que iba a retirarse de la guerra en Siria, en contra de su ideología de derecha, quienes protestaron son los demócratas que apoyan firmemente a Israel y la agresión estadounidense en Medio Oriente. Biden habla de llevar la democracia a Venezuela. Los dos no son idénticos, pero son demasiados similares. El establishment prefiere hoy a Biden por ser más estable.