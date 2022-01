Para la Coalición Cívica la reunión con el Gobierno «debe hacerse en el Congreso y no puede ser una foto» – NCN

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, sostuvo que todavía Juntos por el Cambio no recibió una invitación formal para participar de la anunciada reunión con el Gobierno y en particular con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para conversar sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y advirtió que «debe hacerse en el Congreso» y que «no puede ser para la foto».

Según trascendió, dicho encuentro se llevaría a cabo el próximo martes pero aún no se conoce el formato ni el lugar.

«En algún momento debe llegar una formalidad de parte del oficialismo y eso se ha ido demorando. Por supuesto que han habido algunos contactos informales pero desconozco el lugar, el horario y los participantes. Eso es un problema. Ojalá se pueda solucionar», resaltó el legislador opositor en declaraciones radiales.

Para López, «tiene que tener un grado de institucionalidad muy alto» y «no puede ser una foto».

«Debe hacerse en el Congreso y no se debe dejar afuera a nadie porque todos los bloques tienen derecho a acceder a la información que de el ministro Guzmán», indicó, y pidió por la inclusión de las bancadas de izquierda, de los liberales, del interbloque Federal y del bloque Provincias Unidas (que representa a los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Misiones).

Según el diputado de la Coalición Cívica, el Gobierno ha tenido un comportamiento «errático» en las negociaciones con el FMI, razón por la cual «no ha cumplido con las expectativas» en esa materia.

«Ojala estén trabajando para poder cumplir con la expectativa. El tiempo corre y la Argentina necesita un acuerdo con FMI para que haya estabilidad económica, para ver si podemos ir bajando la inflación, si podemos ir subiendo reservas y retener los dólares que producimos que no se sabe por dónde se escurren», subrayó.

Sobre la actitud que debe mostrar Juntos por el Cambio respecto a un hipotético acuerdo al que llegue el Gobierno con el FMI, López dijo que «no deben exigir más que lo que exija el Fondo».

«Estamos convencidos que subir impuestos es absolutamente intolerable. Ahora tampoco vamos a exigir más de lo que exija el Fondo. Si se ponen de acuerdo en una senda de reducción del déficit fiscal nosotros vamos a apoyar. El problema es que el deudor no le dice cómo le tiene que pagar ni le da un programa de crecimiento. Es un diálogo trabado entre las partes», lamentó.

Consultado sobre si Juntos por el Cambio debería incorporar nuevos sectores a la coalición para ser más competitiva en 2023, López dijo que «no le cierra la puerta a nadie» pero expresó dudas acerca de que existan fuerzas políticas que quieran sumarse.

«Está claro que la alternativa al Frente de Todos es Juntos por el Cambio. No sé quién se va a querer sumar. Ojalá se sumen, sin especular y compartan un diagnóstico. No le cierro la puerta a nadie pero también tengo claro que no cualquiera se va a querer sumar», dijo.