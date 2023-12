Para la CPI, el bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza puede constituir un crimen de guerra

El fiscal del Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, advirtió «que impedir de forma intencionada el acceso de suministros humanitarios» a la población civil puede ser constitutivo de «crímenes de guerra», al referirse al asedio impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza como respuesta al ataque del movimiento islamista palestino Hamas.

«He enfatizado el imperativo de que se permita la llegada de ayuda humanitaria en Gaza de inmediato y a gran escala», escribió Khan en la red social X.

«Deseo reiterar en los términos más claros posibles que impedir intencionalmente el suministro de socorro a civiles puede constituir un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma», agregó el fiscal del tribunal con sede en La Haya, Países Bajos.

Khan acompañó su descargo con un mensaje publicado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien «por primeva vez» en su mandato invocó el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas en un documento enviado al presidente del Consejo de Seguridad.

El artículo 99 establece que «el Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales».

Guterres informó en su red social X que «ante el grave riesgo de colapso del sistema humanitario en Gaza» instó «al Consejo a ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y a hacer un llamado para que se declare un alto el fuego humanitario».

I’ve just invoked Art.99 of the UN Charter – for the 1st time in my tenure as Secretary-General.

Facing a severe risk of collapse of the humanitarian system in Gaza, I urge the Council to help avert a humanitarian catastrophe & appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. pic.twitter.com/pA0eRXZnFJ

— António Guterres (@antonioguterres) December 6, 2023