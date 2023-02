Para la ONU, el mundo ‘avanza como sonámbulo’ a una guerra por Ucrania

Ucrania dijo este lunes que Rusia mantiene a las fuerzas ucranianas bajo presión en el este del país mientras congrega tropas adicionales para una gran ofensiva en las semanas venideras, y el secretario general de la ONU António Guterres advirtió que el mundo avanza «como un sonámbulo» hacia una «guerra más amplia» por el conflicto en el corazón de Europa.

Las declaraciones de António Guterres y de autoridades ucranianas llegan cuando uno de los conflictos más sangrientas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y que más ha repercutido en la economía global en lo que va del siglo se acerca a su primer año estancado en el plano militar y sin visos de una salida negociada en el corto plazo.

Combates han estado arreciando en las últimas semanas en torno a la ciudad oriental ucraniana de Bajmut y en las cercanas Soledar y Vuhledar, mientras Ucrania espera la llegada de armas pesadas prometidas por Estados Unidos, Alemania y otros aliados y Rusia advierte que eso los transforma en participantes directos del conflicto.

Las tres ciudades asoladas por los enfrentamientos están en la provincia de Donetsk, en la región minera e industrial del Donbass, que incluye a la vecina provincia de Lugansk. Separatistas ucranianos ahora aliados del Ejército ruso controlan gran parte de la región desde 2014, y Rusia se la anexó por completo en octubre pasado.

The world needs peace.

We must work harder for the two billion people who live in countries affected by conflict & humanitarian crises.

We must work harder for peace everywhere.

«Las batallas en la región se están intensificando», dijo este lunes el gobernador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, en declaraciones a la televisión pública de Ucrania, y agregó que «los rusos están echando a la batalla nuevas unidades y erradicando nuestras ciudades y pueblos».

En Lugansk, el gobernador Serhii Haidai dijo que los bombardeos de Rusia habían remitido allí «porque los rusos están ahorrando municiones para una ofensiva a gran escala».

Analistas militares creen que el Kremlin podría estar probando puntos débiles en las líneas de defensa ucranianas en el Donbass o podría estar realizando una maniobra de distracción para lanzar su principal avance por el sur de Ucrania, partes del cual controla.

En Kiev, el Parlamento de Ucrania aprobó este lunes una nueva prórroga trimestral de la ley marcial -la sexta desde el inicio de la guerra con Rusia-, con lo que se extiende la prohibición de salir del país para todo hombre de entre 18 y 60 años.

La sanción de la prórroga llegó pocas horas después de que el proyecto de ley fuera presentado por el presidente Volodimir Zelenski, junto al de «movilización general», informó la agencia de noticias Europa Press.

La guerra se acerca a su primer año estancado en el plano militar y sin visos de una salida negociada en el corto plazo. Foto: AFP

En Nueva York, el secretario general de la ONU hizo un sombrío análisis de la guerra en Ucrania y su impacto internacional, en medio de advertencias rusas de que las armas que Occidente da a Kiev solo prolongarán el conflicto sin poder cambiar su curso y desenlace, que es, según Moscú, el de la victoria de Rusia.

«Las perspectivas de paz no cesan de reducirse. Los riesgos de una escalada y una carnicería más graves no cesan de aumentar», dijo Guterres en un discurso en la sede de Naciones Unidas para presentar sus objetivos para 2023.

«Temo que el mundo esté avanzando dormido como un sonámbulo hacia una guerra más amplia y temo que lo esté haciendo con los ojos muy abiertos», agregó.

Las fuerzas rusas lograron avances en los primeros meses posteriores a la invasión del 24 de febrero, aunque no lograron hacerse con objetivos clave y luego se replegaron ​​​de extensas zonas en coincidencia con una contraofensiva ucraniana.

La ayuda militar occidental ha sido esencial para que Ucrania pueda defenderse de un país con una fuerza militar más grande.

El gobierno de Noruega dijo hoy que pretende donar 75.000 millones de coronas (7.300 millones de dólares) en un paquete de apoyo de varios años a Ucrania.

Jonas Gahr Stoere, el primer ministro del país escandinavo rico en petróleo, dijo que el dinero se usaría para un paquete de ayuda militar y civil durante un período de cinco años una vez que el Parlamento dé su aprobación.

La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, tuiteó en la noche del domingo que un primer tanque Leopard de fabricación alemana que Canadá donará a Ucrania había llegado a Polonia. Es parte de un amplio compromiso de tanques por parte de los aliados occidentales de Ucrania para ayudarla a derrotar a Rusia.

Battle tanks are on their way to help Ukraine.

The first Canadian Leopard 2 is en route.

Canada’s support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023