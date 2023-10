Para los empresarios, es fundamental mantener relaciones comerciales con Brasil y China

Indec: Entre enero y agosto Brasil fue el destino que lideró las exportaciones argentinas con US$ 7.742 millones.

Empresarios de los principales sectores productivos del país que tienen lazos comerciales con Brasil y China aseguraron que es fundamental para Argentina mantener las relaciones en materia de inversiones y comercio exterior con estos dos países, y alertaron sobre los riesgos que se ciernen sobre la producción local por dejar de tenerlas.

Brasil y China son los dos principales socios comerciales de Argentina, no sólo por la demanda de productos sino también por la participación con inversiones en el entramado productivo local.

El candidato presidencial y actual diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, afirmó que si es electo no hará «negocios con ningún comunista», entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil.

«No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí», indicó Milei en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

Daniel Funes de Rioja, presidente Unión Industrial / Foto: Prensa.

Al respecto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, señaló a Télam que «Brasil y China son los dos principales socios comerciales de Argentina y se posicionan como estratégicos».

Por eso afirmó que «en el contexto global actual, es importante fortalecer las relaciones comerciales y las complementariedades productivas con estos mercados que permitan ampliar la oferta exportable argentina».

Brasil, China, Mercosur

En ese sentido, precisó que «Brasil es el principal socio comercial de Argentina, representa 17% del comercio de nuestro país, absorbe cerca del 15% de nuestras exportaciones y representa casi el 20% de las importaciones».

«Gracias al Mercosur tenemos cadenas productivas integradas como la automotriz y de autopartes; los plásticos, químicos, farmacéutica y alimentos entre las ramas de mayor importancia. Esto permite una mayor productividad, ampliar la escala de mercado y la gama de productos que elabora la región», subrayó Funes de Rioja.

A su criterio, «en un mundo donde las cadenas productivas se están fragmentando y el regionalismo vuelve a jugar un rol, nuestro vecino es un jugador clave, que también juega un papel en la inversión».

Por otra parte, destacó que «China es el segundo socio comercial de nuestro país, representa poco más del 14% del comercio de nuestro país, es el segundo destino para nuestras exportaciones, con US$ 7.100 millones en promedio en los últimos años, y ocupa la primera posición como origen de las importaciones, explicando el 21%».

También indicó que el gigante asiático «juega un rol clave en la provisión de insumos industriales y es un destino para las exportaciones agroindustriales, donde nuestro país tiene un enorme potencial para expandir sus ventas externas».

Al respecto, consideró que «hay que seguir trabajando en mejorar los acuerdos sanitarios y fitosanitarios», y remarcó que China «también ha sido clave en el financiamiento de importaciones durante 2023, en el marco de las restricciones de abastecimiento por condiciones externas que afrontó la industria, dado el impacto del swap chino en el fortalecimiento de las reservas» monetarias del Banco Central.

«No obstante lo cual, en algunas ramas, es importante considerar las condiciones de competencia que se plantean para evitar situaciones de dumping o competencia desleal que afecten a la industria argentina», concluyó el titular de la UIA y la Copal.

Mario Ravettino, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna.

Por su parte, el vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) y presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino, remarcó a esta agencia que «Argentina envía el 75% de sus exportaciones cárnicas a China», por lo que sostuvo que «cualquier medida que afecte directamente esta ecuación sería de consecuencias irreversibles para la cadena de ganados y carnes del país».

En tanto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, puso de relieve que «desde la agroindustria vemos la necesidad de tener relaciones y acuerdos comerciales con todos los países compradores», y consideró que «el instrumento para hacerlo es el Mercosur porque necesitamos incrementar el poder geopolítico y solos no podemos».

«Es un mundo en conflicto que sólo escucha y se abre si hay suficiente fuerza de nuestro lado, y eso es Mercosur, pero debe fortalecerse», afirmó Idígoras a Télam.

Gustavo Idigoras.presidente de la Cámara de la Industria Aceitera / Foto: Paula Ribas.

Destacó que «Brasil es el hermano mayor de la región, Argentina debe ser su socio estratégico y juntos ir a China, al sudeste asiático y también a Estados Unidos a buscar mercados», porque indicó que «todos ellos son países proteccionistas, que sólo quieren comprar materias primas, pero nosotros debemos vender productos procesados».

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que produce el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre enero y agosto Brasil fue el destino que lideró las exportaciones argentinas con US$ 7.742 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 3.590 millones; y China con 3.544 millones.

En cuanto a importaciones, en los ocho meses Brasil también lideró con US$ 12.646 millones, y detrás se ubicó China, con US$ 9.640 millones.