Para OIT, el impacto laboral por Covid es “cuatro veces más grave” que el causado por la crisis financiera de 2008

Contundente descripción del director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mundo del trabajo.

Para Guy Ryder, líder de la organización, la situación es “catastrófica” y mucho peor que el de la crisis financiera de 2008.

Así lo aseguró durante su disertación en la inauguración de la conferencia ministerial de dos semanas de la OIT, que tendrá Cobertura Especial de Mundo Gremial.

Pleased to open the #ILC2021 Plenary. Governments, employers and workers convene at a pivotal moment in the #COVID19 crisis.

The pandemic has had a cataclysmic impact on the world of work. It’s only with global cooperation and solidarity that we’ll build a #betterfutureofwork. pic.twitter.com/ZJgBRVkENw

— Guy Ryder (@GuyRyder) June 7, 2021