Para Patricia Bullrich, el Gobierno “podría haberle dado” las Islas Malvinas al laboratorio Pfizer

La exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consider que el Gobierno nacional “podra haberle dado” las Islas Malvinas al laboratorio estadounidense Pfizer para acordar la provisin de vacunas contra el coronavirus, al sealar que las demandas de esa empresa farmacutica son “razonables”, y tales expresiones generaron fuertes repudios de altos funcionarios, como el canciller Felipe Sol.

“Pfizer no pidi cambio a la ley, lo nico que pidi fue un un seguro de caucin, como se lo pidi a todos los pases del mundo, que es algo razonable”, evalu Bullrich sobre la falta de acuerdo del Estado nacional con el laboratorio norteamericano para la compra de vacunas contra el coronavirus.

En declaraciones al canal La Nacin+, la exfuncionaria plante que Pfizer “no pidi los hielos continentales”, aunque aadi que “las Islas Malvinas se la podramos haber dado”.

Luego, en Twitter, intent aclarar sus palabras y dijo: “Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqu que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expres mal, ratifico mi posicin a favor de nuestra completa soberana sobre las Islas Malvinas”.

Rechazo a los dichos de Bullrich

El canciller Sol le sali al cruce con un tuit en el que sostuvo que “la frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Poltica de entrega y sumisin, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 hroes argentinos que quedaron all”.

Y se pregunt: “Bullrich no tiene Patria?”.

El secretario de Malvinas, Antrtida y Atlntico Sur, Daniel Filmus, afirm que la dirigente macrista “desconoce nuestra Constitucin Nacional y le falta el respeto a 45 millones de argentinos/as, especialmente a quienes dieron su vida por defender las Islas”.

Tras sostener que fueron “declaraciones de gravedad sin precedentes”, Bullrich “propone entregar nuestros derechos de soberana sobre las Islas Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer. Es el mejor ejemplo de las polticas de entrega de la soberana nacional que aplicaron Mauricio Macri y Cambiemos”.

El gobernador de Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del Atlntico Sur, Gustavo Melella, expres su “rechazo y total repudio a los dichos expresados por Bullrich, que nos vuelve a mostrar la peor cara del proceso desmalvinizador que debimos soportar en los cuatro aos de Mauricio Macri”.

“Decir que Argentina ‘tranquilamente’ podra ‘entregar’ las islas Malvinas es de un grado de irresponsabilidad pocas veces visto y una falta de respeto a la memoria de los Cados en la Guerra de 1982”, enfatiz.

.Melella sostuvo que “personalmente le exijo a Patricia Bullrich que pida disculpas al pueblo argentino, en especial al pueblo fueguino, a nuestros Veteranos de Guerra y a las familias de los hroes que descansan en el Cementerio de Darwin”.

La agrupacin La Cmpora tambin se pronunci y asever que “no hay palabras que sirvan para describir el repudio y el rechazo que generan las declaraciones de Bullrich”.

“La presidenta del PRO ofreciendo las Malvinas Argentinas a una farmacutica. Muestra gratis de lo que hubiese sido esta pandemia si gobernaran ella, (el jefe de Gobierno porteo Horacio Rodrguez) Larreta y Macri”, dijo en Twitter.

La exministra de Seguridad macrista viene llamando la atencin en el ltimo tiempo con sus intervenciones contra la poltica sanitaria del Gobierno nacional para contener la segunda ola de coronavirus.

Una de sus acciones ms recientes fue la presentacin de un amparo contra el DNU 241/21 que estableci nuevas medidas de restriccin en la circulacin y varias actividades para reducir los contagios.

El dilogo del Gobierno con Pfizer

Por su parte, la asesora presidencial Cecilia Nicolini afirm que se retomaron las negociaciones con Pfizer para “avanzar en un posible contrato” para la adquisicin de vacunas, en tanto asegur que el Gobierno nacional espera comenzar a recibir en mayo las dosis de Oxford-AstraZeneca.

Mientras tanto, el diario estadounidense The New York Times se refiri recientemente en un editorial a las demandas excesivas hechas por Pfizer a algunos pases para venderles su vacuna y consider “comprensible” que estos se hayan resistido a aceptarlas.

Si bien la vacuna del gigante farmacutico estadounidense es la segunda ms aprobada en todo el mundo, por detrs de la de AstraZeneca, varios pases no pudieron adquirirla por desencuentros a la hora de cerrar los contratos.

“Segn los informes, Pfizer no solo ha buscado proteccin de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquellos que podran resultar de la propia negligencia de la compaa, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garanta contra juicios”, seal el peridico estadounidense en un artculo de opinin.