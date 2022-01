Para romper con la conservadora Corte Suprema, Biden nombrará a la ‘primera mujer negra’

El presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó este jueves que nombrará por primera vez en la historia a una mujer negra para la Corte Suprema de Estados Unidos, en reemplazo del juez progresista Stephen Breyer, quien se jubilará en junio del tribunal que tiene la formación más conservadora de los últimos 90 años.

«La persona que nombraré tendrá cualificaciones, una personalidad, una experiencia y una integridad extraordinarias. Y será la primera mujer negra designada para la Corte Suprema», dijo Biden durante un discurso en la Casa Blanca, retomando una promesa que hizo durante la campaña electoral.

The person I nominate to replace Justice Breyer will be someone with extraordinary qualifications. Character, experience, and integrity.

And they will be the first Black woman nominated to the United States Supreme Court.

— President Biden (@POTUS) January 27, 2022