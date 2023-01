Para Rudy, in memoriam

Campera de cuero negra, camisa de jean, botas texanas y una sonrisa infaltable asomando debajo del bigote. Genio y figura. Ese era Rudy Hanak, y así seguirá siéndolo en el recuerdo, de aquí a la eternidad. Reportero gráfico de alma y de raza, fotógrafo exquisito, profesional hasta la médula. El verbo en pasado es difícil de conjugar. No sólo por lo que cuesta asimilar su muerte, sino por el contraste entre esa conjugación y la vitalidad irreductible que derrochaba, al menos en todos los años de trabajo compartidos. Hicimos con Rudy todas las coberturas habidas y por haber. Ex presidentes, presidentes por ser, presidentes en ejercicio; empresarios en sus empresas o despuntando sus hobbies en tiempo de descanso; deportistas, actores, psiquiatras, políticos y funcionarios de toda laya, diplomáticos, periodistas, escritores, cocineros, emprendedores. Argentinos y del resto del mundo; bohemios y estructurados. También, personajes inclasificables, locos lindos y aventureros en una época algo más pródiga en esa clase de locura. No importaba de quién se tratara. La pericia y la solvencia de Rudy garantizaban un trabajo impecable, ya fuera una asunción presidencial, la represión en dictadura, o una producción de tapa para Playboy. Como un scout de la cámara, siempre estaba listo. Y no había cuestiones personales que pudieran interferir con el trabajo: si había que cubrir algo a las 3 de la mañana, allí iba a estar, de buen humor y entero aunque apenas hubiera dormido una hora, dispuesto a captar con su lente todo lo que había que ver, y más. En coberturas largas lejos de casa, periodista y fotógrafo se convierten en un equipo indisoluble, parecido a esas parejas de detectives que muestran las series, encarando juntos el trabajo de la mañana a la noche. La convivencia no siempre es sencilla; con Rudy era un lujo y también una aventura. Puedo imaginarlo ahora, al volante de un auto a punto casi de levantar vuelo, media sonrisa, dispuesto a devorarse la vida, dondequiera que esté.