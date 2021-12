Para salvar el pacto nuclear, EEUU se declaró dispuesto a eliminar sanciones a Irán

Estados Unidos está listo para eliminar las sanciones a Irán con sus compromisos bajo el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que permitiría a la república islámica recibir los beneficios económicos del pacto nuclear aún irresuelto y de enorme gravitación mundial, reveló este martes la enviada norteamericana a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield.

«Estamos completamente preparados para levantar las sanciones inconsistentes con nuestros compromisos del PAIC, lo que permitiría a Irán recibir los beneficios económicos del acuerdo», expresó Thomas-Greenfield en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Agregó su convencimiento en que «si Irán se acerca a las conversaciones en Viena con urgencia y crítica, podemos alcanzar e implementar rápidamente un entendimiento sobre el retorno mutuo».

Más temprano, el embajador francés ante la ONU, Nicolás de Riviere, afirmó que el acceso diplomático de la Unión Europea (UE) para llegar a un acuerdo con Irán sobre el pacto «está totalmente abierta».

«Nos acercamos al punto en el que el aumento del programa nuclear de Irán habrá vaciado por completo el PAIC; la puerta diplomática está totalmente abierta para que Irán llegue a un acuerdo ahora», dijo el diplomático en nombre de la troika europea compuesta por Francia, Alemania y Reino Unido.

The world is prepared to support a mutual return to compliance. But Iran must first show seriousness at the table and come back to compliance with the deal in short order, as @POTUS has made clear we are prepared to do. https://t.co/iHLgUbtlVo

