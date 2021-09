Para Santilli los votos de Manes no irán al Frente de Todos: “La gente votó Juntos, con sus diferentes miradas”

Foto Reuters.

El candidato a diputado nacional de Juntos por la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli descartó que el electorado que se inclinó por Facundo Manes en la interna opositora vote al Frente de Todos en las elecciones de noviembre y remarcó que “la gente votó Juntos, con sus diferentes miradas, pero Juntos”.

A la vez, al ser consultado sobre si la oposición buscará acercarse al líder del Frente Renovador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ex vicejefe de Gobierno porteño remarcó que la estrategia “no tiene que ver con nombres, ni con etiquetas, sino con los bonaerenses y argentinos que quieren salir adelante: ahí es donde hay que ir a trabajar”.

“Los votos no son ni de Santilli ni de Manes: son de la gente, de la sociedad, que toma una decisión. Los votos son de la gente, no de los dirigentes. Nosotros nos comprometimos a trabajar juntos, a aportar a la diversidad, a seguir sumando”, sostuvo el referente del PRO.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, Santilli destacó la “muy buena elección” de la alianza opositora y señaló que “cada uno le aportó lo suyo al espacio”. “La gente votó Juntos, con sus diferentes miradas, pero Juntos”, remarcó.

En ese sentido, el postulante indicó que de cara a las elecciones del 14 de noviembre apuntarán a conquistar al electorado que se inclinó por otras opciones, incluyendo a los votantes de los 20 espacios que no lograron superar el piso del 1,5%. “Vamos a escuchar y entender por qué no nos votaron y en ese aprendizaje vamos a buscar que nos acompañen en esta elección que viene y ése es el desafío. También a los que no pudieron lograr el umbral, para seguir creciendo”, manifestó el dirigente opositor.

Al referirse a la posibilidad de un acercamiento con Massa para atraer al electorado peronista no kirchnerista, Santilli afirmó: “Tenemos un espacio que representa los valores del trabajo, la cultura de la educación, el respeto a las instituciones, la libertad y lo integramos de esta manera, competimos de esta manera. Ahora tenemos que seguir recorriendo y convencer a los que no nos acompañaron, consolidar a aquellos que nos acompañaron. Acá no se trata de si sos peronista o no; se trata de qué Provincia queremos”.

Asimismo, analizó el triunfo de Juntos en la Provincia de Buenos Aires y se refirió a las razones de la sociedad para inclinarse por la oposición: “Una parte es el cansancio, el `basta´ de un montón de situaciones que no fueron lo que los bonaerenses querían, pero también la gente dijo ‘quiero un nuevo rumbo, un nuevo camino, un destino distinto'”. “Hay un Gobierno que está lejos de la gente, distante. Cuando al que le toca conducir no escucha los problemas de la sociedad, no los resuelve. Pero siento que hay una esperanza, de no resignarse, de que podemos empezar a construir un camino, un rumbo distinto para la Provincia y para el país”, concluyó.





