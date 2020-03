PAREN EL MUNDO | 7 miradas

“Paren el mundo” se titula el último comentario de Horacio Verbitsky, en su revista online “Cohete a la luna”. El señor Verbitsky, como es su costumbre, está muy informado, en general sobre las acciones de Gobierno y en particular respecto a Cristina Kirchner. Esta vecindad política del autor subraya el interés que provoca su visión del acontecer.

“El actual ministro, Ginés González García, cometió un error inicial, al pensar que el virus originado en China y replicado en Italia no llegaría aquí antes del invierno, pero esto forma parte de la incertidumbre que en todo el mundo acompaña la aparición del Covid-19”

“Ginés lo reconoció e intervino en forma activa en la extensión de la emergencia sanitaria, que la Argentina adoptó antes que Estados Unidos, pese a que allí el virus comenzó a circular dos meses antes.”

“GGG también dijo en los primeros días que le preocupaba más el dengue que el coronavirus. Hasta ahora no hay elementos que desmientan esa apreciación. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales cerró las escuelas por dos semanas sin consultarlo con las autoridades nacionales, suspendió la distribución de las tarjetas AlimentAR pero nada dijo en su conferencia de prensa sobre el centenar de casos sospechosos de dengue informados por el interventor del Hospital Oscar Orias en Libertador General San Martín, César Mulqui.”

“El gobierno nacional se está moviendo sobre un filo muy delgado: en coordinación con la Ciudad Autónoma…Entretanto, trata de evitar un colapso, con cierres de fuentes de trabajo y crecimiento del desempleo, como en la depresión económica que se inició hace nueve décadas con el crack de Wall Street. La Cámara Federal de Casación Penal dispuso tramitar en forma urgente todas las cuestiones planteadas por personas privadas de su libertad que conformen grupos de riesgo por sus condiciones preexistentes y solicitar a las autoridades que adopten un protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus en contexto de encierro, para las personas privadas de su libertad y sus familiares.”

“La enfermedad no ocurre en el vacío ni en un laboratorio. Se inserta en una trama de relaciones sociales, con las que interactúa. Entre los factores que no pueden soslayarse figuran:

La guerra comercial de Estados Unidos con China, con sus componentes militar y tecnológico; la financiarización de la economía mundial, la tirria de Donald Trump contra quienes desde la Segunda Guerra Mundial fueron los principales aliados de su país, salvo el socio estratégico británico; la posición de Estados Unidos en el mercado mundial de petróleo, a partir del desarrollo de los recursos no convencionales, que lo colocaron como primer exportador por delante de Rusia y el mundo árabe, el descomunal endeudamiento de su economía.

Punto por punto estas cuestiones afectan a la Argentina, que procura alguna forma de equilibrio en sus relaciones con Washington, Beijing y Moscú; que se ha endeudado hasta las orejas para que un sector privilegiado participara en el festín de la financiarización; que busca en el contacto con Europa una forma de equilibrar las asimetrías con la Madre Patria; que no puede hacer frente a los vencimientos próximos con acreedores privados y con el FMI y que confiaba en los yacimientos de esquistos bituminosos de Vaca Muerta para generar los dólares de los que carece.”

“La impresión general es que la pandemia y la abrupta caída del precio del petróleo no harán más que agravar las difíciles situaciones previas, ya sea en la cotización del dólar, la inflación, la recesión, la desocupación y la pobreza. Ante esto, el presidente analizó algunas propuestas de reactivación con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que involucrarían a gobernadores e intendentes.”

“Pero del impresionismo a los efectos reales de la nueva situación media una distancia que no conviene recorrer demasiado aprisa, porque puede contener contradicciones. Por lo pronto, el cuadro actual ratifica la vigencia de algunas afirmaciones que se arriesgaron desde El Cohete en contra de los lugares comunes que se repetían como inapelables. Por ejemplo, ya nadie duda de la dureza negociadora del Ministro de Economía Martín Guzmán, quien detrás de sus suaves modales, no tendría reparos en defaultear la deuda externa si los acreedores privados y el FMI no se allanaran a negociar condiciones realistas que aseguren la mentada sustentabilidad.”

“Ese fue su planteo cuando la provincia de Buenos Aires negociaba con sus acreedores el vencimiento del bono BP 21 y no le fue fácil al Presidente convencerlo de lo contrario durante una extensa reunión en una habitación de hotel durante la visita a Berlín. En ese sentido, la vulgata mediática pretende que el gobierno no tiene plan o no sabe qué hacer. Esta es apenas una expresión de deseos de esos medios que representan poderosos intereses y que implica desconocer lo que Alberto Fernández viene diciendo desde los días de la campaña electoral, que ha reiterado en todas sus apariciones públicas desde que asumió la presidencia, que todo su equipo económico comparte y que por supuesto conversó con Cristina: no se firmará un arreglo que no se pueda cumplir, ni se aceptará una política que, como escribió Rodolfo J. Walsh en su Carta Abierta de 1976, es “dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia [y] sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”.

“El Presidente Alberto Fernández se lo dijo al titular de YPF, Guillermo Nielsen:

—Tu enamoramiento con Vaca Muerta no es sostenible en la realidad. No te engañes, conozco bien el tema.

En las últimas semanas, Nielsen comenzó a interiorizarse de las condiciones para la recuperación terciaria de los pozos preexistentes, mediante la inyección de polímeros, una actividad mucho más en escala con las posibilidades de YPF, en la que con una inversión menor, parte de la cual ya fue desembolsada, pueden obtenerse resultados significativos en muy corto plazo.”

“No sólo eso: sin ingresos en dólares y con el crédito reducido a salvatajes de emergencia, como los 35 millones de dólares que aportó el BIRF para comprar respiradores y otro aparataje necesario para enfrentar la pandemia, también se pone a prueba uno de los sacrosantos postulados de la ortodoxia monetarista sobre el vínculo entre emisión e inflación. Con independencia del gusto de cada uno, en el actual panorama la monetización del déficit es la única alternativa a un ajuste salvaje que según el FMI sería insostenible, económica y políticamente. El gobierno no pierde la ilusión de que el Fondo incluso cuantifique la quita que los acreedores privados deberían resignar para que la Argentina lograra la anhelada sustentabilidad. Tal vez sea un exceso de optimismo, porque el Fondo actúa desde siempre como auditor, pero es el auditor de los capitales transnacionales, no de los países endeudados. La diferencia que el gobierno considera importante es que esta vez hay constancias del compromiso de la organización con las políticas ruinosas que llevaron a esta encrucijada, y además enterró una porción significativa de su capital en la Argentina y sólo podrá recuperarlo si no se lo llevan los bonistas. Se verá.”