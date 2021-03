Parilli asegura que el macrismo nombró jueces «a dedo» para perjudicar a CFK – NCN

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli cuestionó a la oposición por haber «nombrado jueces a dedo y especiales para juzgar a Cristina Kirchner» durante la gestión de Mauricio Macri y aseguró que desde Juntos por el Cambio «intentan amedrentar, condicionar y nombrar solo jueces que coincidan con sus principios y normas».

Durante la sesión especial del Senado, en la que se aprobaron pliegos de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo, Parrili sostuvo que el macrismo continúa comportándose de la misma forma que cuando era Gobierno, con acciones destinadas a «perseguir» a Fernández de Kirchner y a quienes no «piensan ideológicamente como ellos».

Respecto a las objeciones de la oposición al pliego de Roberto Boico como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, el senador ratificó que el postulante fue abogado suyo y de la vicepresidenta y que ganó concursos y posee una trayectoria «destacada».

«Entre 2015 a 2019 (Boico) participó de nueve concursos, en todos ganó, no porque fuera abogado de Cristina o de Parrilli, sino porque profesionalmente es muy capaz, tuvo adhesión de 300 personas», añadió.

«Ustedes no lo votan por cuestiones dogmáticas porque supuestamente es kirchnerista. El único motivo que tienen para no votarlo es porque fue abogado de Cristina. Quédense tranquilos que no va», dijo Parrilli.

El senador Parrilli se refirió además a declaraciones suyas de la semana pasada en las que se le atribuyó haber señalado la necesidad de crear una comisión bicameral para «controlar» al Poder Judicial.

«Hicieron alharaca de declaraciones mías sobre la necesidad de controles cruzados que están en la Constitución, como el juicio político», recordó, y agregó que «este es el mecanismo» y el Congreso lo que debe «evitar es que pasen cosas» como las que sucedían durante la dictadura militar en la que «los militares se juzgaban así mismos», cerró.