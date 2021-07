Paritarias: El SUTEP abrochó un aumento del 47% para trabajadores de teatros

El Sindicato de Espectáculos Públicos (SUTEP) anunció en las últimas horas la firma de la paritaria de los trabajadores de teatros y electricistas de teatro con una suba anual del 47%.

El acuerdo fue celebrado por el gremio que conduce Miguel Paniagua y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), para los convenios colectivos de trabajo 291/75 y 312/75.

Se trata de un incremento en los salarios básicos convencionales en varios tramos, con una cláusula de revisión en enero 2022.

La recomposición salarial alcanzada establece una suba del 12% remunerativo con los salarios de julio (recomposición 2020, absorbiendo el DNU 14/20 y conformando los nuevos básicos de donde se calculan los siguientes porcentajes).

A su vez un 10% no remunerativo con los salarios de julio, 10% no remunerativo con los salarios de octubre, 10% no remunerativo con los salarios de enero 2022, y un 5% no remunerativo con los salarios de abril 2022.

El sindicato informó además que “considerando la recomposición salarial junto al 35% no remunerativo (con incidencias en todos los adicionales convencionales y legales) se ha alcanzado un incremento total del 47% en los salarios básicos vigentes”.

Desde SUTEP agradecieron “a todos los trabajadores por el apoyo y el acompañamiento brindado en el pedido de recomposición salarial llevado adelante por la organización gremial”.