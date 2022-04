Paritarias: Se aplica un aumento salarial del 10% a empleados de comercio

Los empleados de comercio percibirán un nuevo incremento salarial con la liquidación de salarios de marzo. Es decir, en abril cobrarán un 10% de aumento, correspondientes al último tramo de la paritaria 2021-2022.

Así lo establece el acuerdo de revisión salarial celebrado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias.

Con este 10%, el total interanual llega al 54% que garantiza un salario mínimo de 90.000 pesos, incluido el presentimos.

Comercio: Salarios mínimos a partir de abril

Maestranza A: $ 87.188,65

Maestranza B: $ 87.441,01

Maestranza C: $ 88.325,25

Administrativo A: $ 88.135,92

Administrativo B: $ 88.515,16

Administrativo C: $ 88.894,10

Administrativo D: $ 90.031,28

Administrativo E: $ 90.978,63

Administrativo F: $ 92.368,44

Cajeros A: $ 88.451,66

Cajeros B: $ 88.894,07

Cajeros C: $ 89.462,64

Auxiliar A: $ 88.451,66

Auxiliar B: $ 89.083,39

Auxiliar C: $ 91.168,17

Auxiliar especializado A: $ 89.210,05

Auxiliar especializado B: $ 90.347,00

Vendedor A: $ 88.451,66

Vendedor B: $ 90.347,23

Vendedor C: $ 90.978,63

Vendedor D: $ 92.368,44

La paritaria 2022-2023 de Comercio

La organización que conduce Armando Cavalieri inició semanas atrás la negociación para acordar la pauta salarial de la paritaria 2022-2023.

El gremio pidió avanzar en acuerdo trimestrales para dar pelea a la inflación. “De acuerdo a distintos indicadores que estamos evaluando, vemos con preocupación la aceleración de los precios en estos meses, y es por eso que hemos planteado generar acuerdos más cortos de tiempo, acuerdos trimestrales”, sostuvo el sindicato.

Comercio inició la negociación salarial y plantea paritarias trimestrales

Las conversaciones tendrán continuidad en los próximos días en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 781/20, el más numeroso del país, con participación de laa Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Empleados de Comercio: Escalas salariales febrero 2022 by Mundo Gremial on Scribd