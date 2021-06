Paritarias: Trabajadores cinematográficos acuerdan 50% de incremento salarial

El Sindicato Único Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) acordó con la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM) un incremento salarial del 50% que se aplicará en tres tramos a partir de los sueldos de junio.

La suba se aplicará del siguiente modo: 15% remunerativo en junio (recomposición 2020, absorbiendo el DNU 14/20 y conformando los nuevos básicos donde se calculan los siguientes porcentajes); más 15% no remunerativo con los salarios de junio; 10% no remunerativo con los salarios de octubre; 10% no remunerativo con los salarios de febrero.

Al mismo tiempo, desde la organización gremial destacaron que además se fijó una cláusula de revisión para noviembre próximo, donde se evaluará el comportamiento del índice inflacionario respecto del poder adquisitivo del salario.

“Considerando la recomposición y el 35% no remunerativo (con incidencia en los adicionales legales y convencionales) se ha alcanzado un incremento total del 50% en los salarios básicos vigentes”, precisaron desde Sutep.

Cabe recalcar que este aumento se logra tras semanas de lucha gremial, donde desde la rama cinematografía se habían declarado en estado de alerta, movilización y asamblea permanente, concretando las medidas de fuerza en diversas instalaciones como NAI Norcenter, Cinemark de Palermo y el Cinépolis del barrio porteño de Recoleta, entre otros establecimientos.

“Agradecemos a los trabajadores por respaldar el pedido de recomposición salarial en cada una de las asambleas realizadas en los distintos puntos del país. Hemos demostrado que solo con unidad y organización se alcanzan los objetivos”, concluyeron.