Parlamentarios del Partido Conservador presionan a Johnson para que despida a su asesor – Télam

Alrededor de 30 parlamentarios del Partido Conservador pidieron este martes públicamente la renuncia de Dominic Cummings, principal asesor del primer ministro Boris Johnson, luego haber sido visto violando la cuarentena que rige en el Reino Unido, manejando su auto de Londres a Durham, en el norte del país.

Entre las nuevas voces que se sumaron a la presión está Steve Baker, un destacado miembro del denominado Comité de 1922, el cuerpo que representa a todos los parlamentarios conservadores y lidera la rebelión contra el principal asesor del primer ministro.

Es ridículo, tiene que parar y Dominic debería irse. Si no dimite, estará desperdiciando el capital político de Boris a un ritmo que no podemos permitir en medio de esta crisis” Steve Baker

En esa misma línea los líderes de la oposición, menos los integrantes del Partido Laborista, enviaron hoy una carta conjunta al primer ministro pidiendo que su hombre de confianza renuncie.

Esta mañana, el Subsecretario de Estado para Escocia, Douglass Ross, renunció a su cargo en protesta por la supuesta violación de las normas de la cuarentena por parte Cummings.



El funcionario del Partido Conservador, con cargo de ministro, dimitió a su cargo en desacuerdo con la defensa que hizo el primer ministro de su asesor, quien se negó a disculparse y reafirmó que no se arrepentía de haber viajado a la casa de sus padres, a pesar de sospechar que tanto él como su esposa tenían síntomas de coronavirus.

“No he comentado públicamente la situación con Dominic Cummings mientras esperaba conocer todos los detalles. Agradezco la declaración para aclarar las cosas, pero hay aspectos de la explicación con los que tengo una dificultad. Como resultado, he renunciado a mi cargo de Ministro del Gobierno”, expresó el funcionario en su perfil de Twitter.

En su carta de renuncia, Ross argumentó que tiene electores “que no pudieron despedirse de sus seres queridos; familias que no podían llorar juntas; personas que no visitaron a familiares enfermos porque siguieron las recomendaciones del gobierno. No puedo decir de buena fe que todos estaban equivocados y que un asesor principal del gobierno tenía razón”.

El caso Cummings

El principal asesor de Johnson fue acusado por testigos de manejar en su auto 400 kilómetros desde Londres a Durham, noreste de Inglaterra, durante la cuarentena en varias ocasiones.

Sin embargo, en una inusual conferencia televisada el lunes por la tarde, Cummings justificó sus movimientos esos días, reiteró que viajó porque enfrentaba una “situación excepcional” y aseguró que, en su opinión, no contravino a las normas sanitarias.



Además, insistió en que actuó de manera razonable y dentro de la ley y que no se arrepiente de lo que hizo.

En medio del escándalo que golpea a un gobierno ya duramente cuestionado por la gestión de la pandemia, el jefe de gabinete de ministros, Michael Gove defendió hoy a Cummings como un “hombre de honor e íntegro” y sostuvo que “la gente decidirá su propia opinión” sobre su viaje a Durham.