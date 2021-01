Parler pidió a una jueza de EEUU que fuerce a Amazon a restaurar su web

Abogados de Parler y Amazon presentaron sus argumentaciones contrarias por teléfono ante la jueza de distrito Barbara Rothstein, que prometió un fallo expedito.

Parler pide una orden de emergencia que obligue a Amazon Web Services (AWS) a volver a aceptarla en tanto se resuelve su demanda sobre el tema.

“Parler no fue capaz de ubicar un servicio de alojamiento en internet para su contenido”, dijo el abogado de la red social, el abogado independiente David Groesbeck.

“Que Amazon revierta su decisión no es algo tan importante. No es gravoso; no es costoso”, afirmó.

La abogada de Amazon Ambika Doran contestó que el contenido de Parler que alienta la violación, el asesinato y la tortura fue compartido con el juzgado, y que los ejemplos eran “solamente la punta del iceberg”.

Argumentó además que no hay nada que sugiera que Parler pueda tener un plan para cancelar las publicaciones que violan las reglas en los próximos días o incluso meses.

“Nada en la ley requiere que AWS permita este tipo de contenido” en sus servidores, dijo. AWS intentó sin éxito contactar a Parler sobre el tema, agregó.

La disputa judicial se lleva a cabo en medio de una ola de cancelaciones de cuentas del presidente Donald Trump por parte de los gigantes de internet luego del asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero pasado.