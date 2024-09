Paro de choferes en Tucumán por despidos y suba del boleto mínimo en Catamarca a $950

Desde entonces, el municipio endureció su postura y el conflicto escaló este último martes cuando los empresarios anunciaron, en conferencia de prensa, que se iban a enviar más de 200 cartas documentos de despidos y renovaron las críticas a Chahla, que por estos días se encuentra en el exterior. Durante la mañana del día siguiente se produjeron los primeros despidos y UTA decretó un paro desde la siesta de esa misma jornada. Mientras el servicio se paralizaba, exclusivamente en las líneas de ómnibus que prestan servicios en la capital tucumana, el gobernador Osvaldo Jaldo señaló en conferencia de prensa que no podía intervenir porque se trataba de un conflicto de un municipio y que no había sido invitado a mediar. «No he recibido ningún llamado de Chahla; no voy donde no me invitan», expresó.