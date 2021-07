Paro de Sanidad: esperan una “asistencia” del gobierno que destrabe el conflicto

Mientras la conciliación obligatoria dictada por Trabajo pospuso hasta el 4 de agosto el paro que los trabajadores de Sanidad iban realizar ayer en reclamo de un aumento salarial del 45%, siguen las negociaciones entre las partes a la espera de un “asistencia financiera” del estado para las prestadoras de salud, que aducen no tener recursos suficientes por los mayores gastos que le demandó la cobertura de la pandemia, y permita destrabar el conflicto.

“Acá esperamos que Jefatura (de Gabinete) baje el martillo y decida autorizar la mejora”, explicó una fuente oficial consultada en las últimas horas que sigue de cerca la marcha de las comunicaciones entre las partes en conflicto. Las cámaras empresarias sostienen que no pueden cumplir con la demanda de la reapertura paritaria y reclaman que al menos se actualicen los aranceles que les pagan las obras sociales, las prepagas y el PAMI para poder contar con más recursos. “Como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente, pero esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios”, informó la Federación de Prestadores de Salud (FAPS) hace unos días.

La cara visible del reclamo gremial es el titular del gremio de ATSA y co-titular de la CGT, Héctor Daer, que cuestionó la determinación del ministerio de Trabajo de frenar el paro convocado para el último miércoles y viene sosteniendo desde hace semanas el pedido de la recomposición del 45%, la nueva pauta salarial devenida de la aceleración inflacionaria del primer semestre.

Para el dirigente, además, es una forma de posicionarse en el marco de la esperada renovación de la conducción de la central obrera prevista para este año. Pablo Moyano, el otro jefe sindical anotado en esa compulsa, ya logró el 18 de junio pasado dicha recomposición salarial para los trabajadores camioneros.

En este marco, Daer se expresó el miércoles contra la CO dictada por la cartera laboral, a través de su cuenta de Twitter, y disparó que “aún en la situación límite de pandemia, donde los laburantes pusimos el cuerpo, el alma y dimos la vida, los empresarios siguen con sus mezquindades. Lxs trabajadorxs no cederemos ante su falta de sensibilidad. Vamos en unidad por nuestro salario. #SinSalarioNoHaySalud”.

En lo que pareció un mensaje dirigido hacia el Ejecutivo, sostuvo que “no nos van a callar” y convocó para el 4 de agosto a los trabajadores de la salud a participar de una “Gran Marcha Nacional”. En este sentido, adelantó que “el miércoles 4 de agosto lxs trabajadorxs de Sanidad paramos el sistema de salud y nos movilizamos en la Ciudad de Buenos Aires desde todo el país”.