Paro del Campo: Para Buzzi son opositores que buscan sacar rédito político.

Tras el anuncio del aumento de las retenciones a la soja y el paro decretado por la Mesa de Enlance, el ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi, criticó con dureza la medida y aseguró que se trata de un sector opositor que busca sacar rédito político.

En este sentido, Buzzi confirmó estar «sorprendido» y agregó que «Hasta el mediodía tenía algunos contactos telefónicos con directivos de la Federación Agraria y estaban consultando. No entiendo en qué momento han aceptado formar parte de esa protesta. Me parece que lamentablemente se impone un sector o grupo que alienta la protesta, más allá de la lógica política de la negociación que está abierta».

«No estoy enterado de que el presidente Alberto Fernández ni el ministro Luis Basterra hallan bajado las persianas a negociaciones y al diálogo. Ayer el presidente dijo ‘vamos a trabajar mucho, no nos peleemos’ y algunos sectores del campo responden con un paro de comercialización», manifestó.

Incluso profundizó: «Esto se viene amagando desde diciembre y esos sectores arrastraron a los demás. Estoy sorprendido. Es lamentable que se llegue a un cese de comercialización».

Sobre el final, comparó al campo con el sector educativo: «Vamos a preguntarles a los docentes si están todos satisfechos con el incremento que han tenido y muy probablemente muchos no lo están satisfechos o no les alcance para resolver la totalidad de las necesidades que tienen. Sin embargo los gremios han tenido la habilidad y capacidad de decir ‘empecemos las clases, seguiremos negociando y buscando soluciones’. Me parece que la dirigencia docente está mirando el contexto complicado de la economía argentina».