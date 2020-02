Parques eólicos: otras dos cuentas en Estados Unidos, en la mira de la Justicia

Guillermo Barros Schelotto y Mauricio Macri.

La Justicia busca profundizar la ruta del dinero manejado por Sideco, la empresa de la familia del ex presidente Mauricio Macri, en el negocio de los parques eólicos, según informaron fuentes judiciales con acceso directo al expediente.

Con la información que llegó desde Estados Unidos, el juez Marcelo Martínez De Giorgi sabe cómo ingresó y salió el dinero en una de las cuentas bancarias usadas para las transacciones: la del fideicomiso financiero del Banco Nación de Nueva York. Pero otros dos bancos estadounidenses que fueron recientemente consultados manifiestan “no registrar antecedentes” en otras dos cuentas que se usaron para la segunda parte de la transacción, según consta en la causa.

Sideco financió estas inversiones con los aportes hechos por dos futbolistas muy relacionados al ex presidente Macri: el ex DT de Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez. Entre los dos pusieron casi US$ 17,8 millones (US$ 16.998.000 por parte del Apache y una cifra mucho menor, US$ 799.335, por parte del actual DT del LA Galaxy). Así quedó registrado en la respuesta de las autoridades de los Estados Unidos revelada en un informe.

Noticias relacionadas

El caso es investigado por supuestas negociaciones incompatibles y supuesta defraudación a la administración pública. El Estado nacional es el que licita estos contratos de energía renovable.

La causa comenzó luego de la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade (FpV) hace dos años.

Lo que no se sabe sobre el tema: según los exhortos remitidos por Martínez De Giorgi, la Justicia requirió los movimientos de otras dos cuentas usadas para la reventa de los parques eólicos. El juez extrajo los datos bancarios de los contratos firmados entre Sideco y sus socios y la china Goldwind.

Una de las cuentas sobre las que aún no se tiene información se encuentra a nombre de Sideco en el JP Morgan Chase Bank de Nueva York. La segunda cuenta sobre la que no aparecen datos es del Banco Wells Fargo de la misma ciudad y está a nombre de Selena Partners, uno de los fondos de inversión que participó en el negocio. “No registran antecedentes”, de acuerdo a la respuesta de los bancos.

Mauricio Macri, parques eólicos.

Estas cuentas, según los contratos, habrían recibido los pagos de la china Goldwind por los parques Loma Blanca I, II, III, VI y Miramar. Por esta operación Sideco y sus socios hicieron una gran diferencia de dinero ya que en 2016 compraron por US$ 25,8 millones los seis parques a Isolux, la empresa española que había licitado los contratos con el Estado. El paquete incluía además dos contratos para explotar parques solares.

Posteriormente, en 2017, vendieron Loma Blanca IV a Genneia y el resto de los parques a Goldwind por US$ 95 millones, según la investigación de este medio. Hicieron una ganancia de US$ 69,2 millones en un año.

La compraventa entre privados está permitida en el negocio eólico. Pero en este caso, se trataba de la familia del presidente en ejercicio, que ideó un circuito para evitar pasar por licitación pública. La Justicia busca saber cómo se distribuyó el dinero recibido de Goldwind.

Lo que sí se sabe sobre esta cuestión: la información llegada el viernes 14 al juzgado de Martínez de Giorgi desde los Estados Unidos da la oportunidad de reconstruir de qué manera Sideco y sus socios reunieron el dinero para comprar Loma Blanca IV (el único de los seis parques construido) y los contratos con el Estado para explotar otros cinco parques eólicos (Loma Blanca I, II, III, VI y Miramar).

Ahora se sabe que el dinero puesto por Tevez y Barros Schelotto representa el 70% de lo que se utilizó para comprar los parques de Isolux.

El representante de Tevez, Adrián Ruocco, no no habla sobre el tema. Desde Sideco tampoco.

En el entorno más cercano de Barros Schelotto dicen que todo fue una “inversión legal” y todos los fondos aportados están perfectamente declarados.