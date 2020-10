Parrilli apoya NODIO y pidió que se investigue la «difamación deliberada y malintencionada» de los medios a los políticos – NCN

El senador nacional Oscar Parrilli mostró su apoyo a la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio). Y en esa línea, el legislador pidió a la defensora del Público, Miriam Lewin, quien expuso ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que se investigue a los medios que difamen a los políticos.

En ese contexto, Parrilli pidió específicamente se investigue sobre la difamación deliberada y mal intencionada que los medios de comunicación ejercen sobre los dirigentes políticos.

«Pido que la Defensoría tome estos temas para mostrar cuántas veces se ha mentido para dañar la honorabilidad, la gestión y el prestigio de los políticos, diciendo que somos todos corruptos, iguales, inútiles, inservibles, choripaneros. ¿Para qué? Para suplantar a la política ya no por los militares, sino por los CEO, los dueños de las empresas, porque se dice que ellos no van a robar y van a gobernar bien. Hemos visto que no fue tan así en los últimos años«, dijo el senador a la defensora del Público.