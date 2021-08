Participación femenina al 50% en CGT: Qué opinan las dirigentes sindicales

Durante la última semana se confirmaron los rumores de los nuevos posibles cambios para el próximo consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que se llevará a cabo en la renovación de autoridades del 11 de noviembre próximo.

La intención es elaborar una reforma estatutaria que permita la ampliación de la participación de las mujeres en la conducción de la central obrera de un 30% a un 50%. Si bien la discusión acerca de cómo será la implementación acaba de comenzar, diversas dirigentes sindicales de distintos sectores emitieron su postura.

Cuál es la mirada de las dirigentes sindicales

La única integrante mujer del actual Consejo Directivo e integrante del sindicato de la moda, Noé Ruiz, precisó que este cambio se debe dar sobre tres pilares fundamentales: “La autonomía física, la económica y la posibilidad de acceder a los cargos de máxima decisión”.

“La autonomía física es indispensable para que las mujeres avancen, y lo acaban de lograr con la sanción de la ley del aborto, pero también es elemental la autonomía económica, para dejar de depender de la administración masculina, y en tercer lugar es fundamental que las mujeres puedan acceder a cargos de máxima conducción”, detalló.

Al mismo tiempo, Maia Volcovinsky, de la UEJN, remarcó que desde la entidad sindical judicial son pioneros en la modalidad que propone la CGT, con una mujer y un hombre en representación de cada gremio.

“Con Julio Piumato desde hace varios años ejercemos la representación en CGT, de manera alterna. Eso es posible porque hacia dentro del sindicato las mujeres judiciales tenemos un rol protagónico en todas las áreas y no existe mesa de discusión o decisión de la que no participemos, sean éstas de índole gremial o político. Muchas veces se cree que por tener una Secretaría de Género cumplimos con la participación de las mujeres. En algunos gremios puede ser la puerta de entrada a la participación, en otros puede ser el corset de donde no salen”, explicó.

La referente judicial aclaró que en la medida que las mujeres sean bienvenidas pero no solo para cumplir un cupo, el proceso “se dará más naturalmente y será para que el sindicalismo y la política se nutran de nuestra mirada y se perfeccionen en la unidad de hombres y mujeres en posta de una Argentina libre, justa y soberana”.

Por su parte, la secretaria general de AMRA Santa Fe y exintegrante del Consejo Directivo de CGT, Sandra Maiorana, aclaró que “las mujeres cotizamos en bolsa hace rato, entonces todos los sectores están de alguna manera mostrando que el patriarcado ya no existe, y el patriarcado sí existe. Estas reformas son positivas por que las cosas se pelean desde adentro, y me parece bien que el Gobierno nacional apoye que se haga esto”.

“Son etapas intermedias, este es un primer paso, pero llegar a una igualdad de género todavía estamos realmente muy lejos”, detalló.

Desde la CGT plantearon hace algunos días que el objetivo de la entidad es otorgarle un mayor espacio a las mujeres, y remarcaron la importancia de que esto suceda al igual que la integración de ellas a la Confederación.

Por otro lado, la secretaria general del Sindicato de Docentes Privados (SADOP) en Capital Federal, Alejandra López, respaldó la iniciativa aunque reconoció que para implementarlo debe darse “un amplio debate y estudio”.

“Habrá que aguardar para saber cómo continúa el proceso de reforma estatutaria. Pero es una iniciativa superadora. Lo importante será conocer qué implicará, qué lugares ocuparán las mujeres y cómo”, aclaró la dirigente.

En simultáneo, la dirigente del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), Graciela Aleña, le confió a Télam que espera que la nueva conducción elegida en noviembre “procure que participe un importante cupo femenino, incluso mayor al estipulado por ley, para acompañar los cambios sociales que la clase trabajadora impone”.

Por último, la secretaria de Interior de la Unión Obrera Ladrillera (Uolra), Ana Lemos, pidió tener en cuenta que “esta necesaria incorporación fue construida por las mujeres trabajadoras durante la resistencia al Gobierno de Cambiemos en la calle, con unidad, articulación, movilización y lucha”.