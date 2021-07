Participan mexicanos en labores de rescate por derrumbe en Miami

Los primeros en llegar, el viernes pasado, fueron siete mexicanos que forman parte de ONG Cadena, y que van acompañados de una perrita raza Pomsky que apoya en los rescates.

Cadena, una organización que nació en la comunidad judía, tiene sedes en distintos países, entre ellos México, y cuenta con más de tres millones de integrantes en el mundo que han participado en intervenciones humanitarias en 26 países.

Ellos, al igual que un equipo de rescatistas israelíes, se encuentran trabajando en la zona del desplome.

El equipo cuenta con tecnología Life Locator y Finder, un sistema de detección de vida. Al mismo tiempo, brindan apoyo psicosocial a los familiares de las víctimas.

El lunes llegó al condado de Miami-Dade otro grupo de voluntarios mexicanos, identificados como “Topos Azteca”. Hasta la noche del martes, no habían podido empezar a trabajar porque esperaban la autorización de las autoridades locales, según contó Héctor Méndez, uno de los miembros de mayor experiencia del grupo, al diario estadounidense “The Washington Post”.

“Sólo queremos ayudar”, señaló. Méndez, de 74 años, ha participado en labores de rescate en diversas partes del mundo. La primera vez, ha contado, fue en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, donde rescató a tres personas de entre los escombros. Desde entonces, ha ayudado en eventos que van del colapso de una mina en Chile al tsunami en Indonesia, el terremoto en Haití y el colapso del WTC en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Cuando has visto a la muerte y has tenido la oportunidad de rescatar a alguien… ese instinto dentro de ti de preservar a la raza humana despierta”, dijo al “Post”. “Te cambia la vida”. “Topos Azteca” cuenta hoy con más de 300 miembros.

El cónsul de México en Miami, Jonathan Chait, se reunió el lunes con el grupo de Topos Azteca que está en Miami-Dade. “Honrados de recibir al equipo de #ToposAzteca, especialistas en situaciones de derrumbes y desastres naturales. Reiteramos el ofrecimiento del canciller @ebrard, @SRE_mx de ayuda humanitaria y cooperación @MiamiDadeCounty cuando las autoridades así lo indiquen”.

Los integrantes de Topos Azteca señalaron que viajaron a Florida por iniciativa propia, sin ser enviados por las autoridades mexicanas.

La Brigada de Rescate “Topos Tlatelolco”, que tiene registro oficial, aclaró, en declaraciones a medios en Estados Unidos, que “Topos Azteca” no tiene permiso de usar el nombre de “Topos” y que existe una denuncia penal en su contra por hacerlo.

También señaló, en un comunicado en sus redes sociales, que “nos hemos puesto a disposición de las autoridades para apoyar las labores de rescate en caso de ser necesario. Hasta el momento no se ha solicitado ayuda internacional. Somos respetuosos de los protocolos internacionales y tenemos plena confianza en las capacidades de Los Bomberos de Miami y los equipos de rescate locales”.

Sobre el viaje de “Topos Azteca”, la Brigada de Rescate “Topos Tlatelolco” afirmó que “se fueron sin pedir autorización. El gobierno de México no ha enviado a nadie”.

Natalia Carvajal, representante de “Topos Azteca”, confirmó a la cadena Telemundo que existe una demanda contra el grupo por usar el nombre “Topos”, pero subrayó que “la palabra Topos es una palabra de voluntariado. No es que no tengamos permiso, porque el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) no ha dado una sentencia sobre la demanda que ellos interpusieron… Tener una página verificada en Twitter no te hace buen rescatista”.