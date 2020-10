Pasajes al exterior están 40% más baratos por blue, pero casi no hay demanda

Lo más llamativo de la situación local es que se produce con precios de los pasajes muy atractivos, medidos en blue, gracias a la amplia brecha cambiaria que existe hoy. Un pasaje a Estados Unidos o Europa se puede conseguir a menos de u$s600, lo que representa un beneficio de aproximadamente 40% respecto a su valor al cambio oficial. Esto tomando la devolución de la retención del 35% del Impuesto a la Ganancias.

Los operadores del sector aseguran que, pese a este incentivo, no hay muchos interesados en viajar. Además de la crisis económica, la explicación que ofrecen los agentes turísticos es la incertidumbre que genera la prolongación de la pandemia. No sólo la preocupación se centra en el temor a los contagios, sino a una serie de situaciones que se suman. “Hay gente que no quiere viajar porque teme contagiarse en el exterior, pero también porque no sabe qué situaciones puede enfrentar. Desde dónde hacer la cuarentena o si tiene que recurrir a un médico o un hospital. Ni hablar de una internación. Les preocupa la salud, pero también todos los gastos que se pueden originar y si los seguros de viajeros se harán cargo. Nada está claro. Tampoco si podrán regresar. El fantasma de cierres de fronteras sigue presente”, explicó a Ámbito un operador mayorista. Otro de los motivos son las limitaciones que existen en los lugares turísticos. Los cierres que está habiendo en Europa, por ejemplo, desalientan al turismo. Por ejemplo, no poder visitar museos o tener disponibilidad de restaurantes o desplazarse con normalidad. Todo atenta contra los viajes. Más en momentos en que las noticias que llegan del exterior, como toques de queda, podrían durar hasta bien entrado 2021.

En este contexto, la crisis de las empresas del sector en el país es muy grave. En los últimos meses hubo un fuerte recorte de estructuras, desde oficinas como de personal. Un operador turístico comentó a este diario que de 85 empleados que tenía en marzo ya acordó con 40 el retiro voluntario y que necesita desprenderse de 20 más para adaptar su empresa al mercado que viene. Esto es algo que se repite en muchas empresas, lo que, en el balance, dejará la pérdida de miles de puestos de trabajo.