Pase sanitario: un debate que crece en Europa y se extiende en el mundo – Télam

Varios pases ya avanzan con la obligatoriedad de vacunarse para trabajadores sanitarios y empleados pblicos. (foto AFP)

Tildado de “ilegal” por grupos antivacunas y de ultraderecha y defendido con argumentos epidemiolgicos y econmicos por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, el pase sanitario contra el coronavirus ya es una realidad en varios pases de Europa y su implementacin promete ser tema de debate en otras latitudes a medida que avanzan las campaas de inmunizacin.

Surgido en principio para facilitar el viaje entre miembros de la Unin Europea (UE) y para habilitar el ingreso a espacios pblicos como restaurantes y espectculos, en un intento de reflotar el turismo y la economa golpeados por la pandemia, el uso de este tipo de certificados se extendi hasta el transporte y las instituciones educativas.

Aunque los contagios vuelven a expandirse por la variante Delta, un heterogneo sector de la poblacin que incluye antivacunas, libertarios y grupos de ultraderecha se oponen a su utilizacin con argumentos que van desde el ataque a las libertades civiles, discriminacin y la filtracin de datos personales, entre otros.

“Las vacunas protegen no solo a quienes las reciben, sino tambin a quienes los rodean”” Orsolya Reich

Orsolya Reich, representante de la ONG Civil Liberties Union for Europe, piensa lo contrario: “En sociedades democrticas puede ser necesario restringir la libertad de una persona para asegurarse de que se respeten los derechos de todos. En consecuencia, bajo ciertas circunstancias, puede ser legal no permitir que personas no vacunadas ingresen a ciertos lugares”.

“El Estado tiene el deber de proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Las vacunas protegen no solo a quienes las reciben, sino tambin a quienes los rodean”, aadi en declaraciones a Tlam el oficial de la organizacin con sede en Berln.

El certificado es tildado de “ilegal” por grupos antivacunas y de ultraderecha y defendido por gobiernos y organizaciones. (foto AFP)

El Consejo Constitucional de Francia, la mxima autoridad judicial en el tema, lo entendi as al avalar la legalidad de la ley impulsada por el presidente Emmanuel Macron y aprobada por el Congreso, por la que desde el lunes pasado hay que presentar el certificado para entrar a bares, restaurantes, cines, teatros, hospitales y tambin para realizar trayectos largos en avin, tren o micro.

Sin embargo, esta medida, que incluye adems la vacunacin obligatoria para el personal sanitario, encontr la resistencia de multitudinarias marchas que desde hace cuatro sbados inundan las principales ciudades francesas con consignas a favor de la “libertad” y en contra de la “discriminacin” ante la “imposicin” de un pase que consideran “ilegal”.

Este tipo de protestas se replicaron en Italia, Reino Unido y Alemania y, aunque en muchos casos fueron numerosas, representan a un sector minoritario de la sociedad si se toma en cuenta que el porcentaje de adultos inmunizados con al menos una dosis en esos pases tiene un piso de 75% y llega hasta el 89% entre la poblacin britnica.

El certificado sanitario est vigente tambin con matices en Dinamarca, Grecia, Portugal, Irlanda, Blgica y, fuera de Europa, existe en Israel y China, mientras que la ciudad de Nueva York y la provincia canadiense de Quebec pondrn en marcha una iniciativa similar, al igual que la provincia de Buenos Aires en la que existe una norma que ampla el aforo de establecimientos para vacunados.

“La pregunta que los legisladores deben responder antes de prohibir que quienes no estn dispuestos a vacunarse ingresen a ciertos espacios es si existen otras formas, menos infractoras de derechos, a travs de las cuales se puede lograr el mismo objetivo y si las restricciones son proporcionales. Para comprender qu es proporcionado y qu es necesario, los polticos deben confiar en la ciencia, consultar a cientficos y expertos en salud pblica”, indic Reich.

En la mayora de los ejemplos europeos, adems de la vacunacin, el poseedor del certificado an puede ingresar a un determinado lugar si prueba que super la enfermedad y tiene anticuerpos o si dio negativo en un test PCR reciente, lo que acall algunas crticas ante las preocupaciones ticas de crear un documento divisorio de derechos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamin en abril que la vacunacin obligatoria es “necesaria en una sociedad democrtica”,

“Aunque estos pases pueden incentivar a la vacunacin, es crucial que no estn diseados, implementados ni utilizados como un privilegio para quienes tienen acceso a vacunas y pruebas, sino ms bien como una forma de crear un entorno epidemiolgicamente ms seguro para todos”, indic en ese sentido un comunicado conjunto de dos comits de la Unesco que se encargan de tica de la ciencia y biotica.

A medida que los inmunizantes y testeos son accesibles para todos, por lo menos en Europa y Estados Unidos donde existe una mayor reserva de suministros contra el coronavirus, el argumento de la eleccin de inocularse o no qued atrs y varios pases ya avanzan con la obligatoriedad de vacunarse, por lo menos para ciertos sectores como trabajadores sanitarios y empleados pblicos.

Esta medida tambin tiene un respaldo legal: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamin en abril que la vacunacin obligatoria es “necesaria en una sociedad democrtica”, en una sentencia pronunciada en un caso solicitado por padres de nios rechazados por guarderas en Repblica Checa por no estar vacunados.