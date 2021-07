“Pase sanitario”: una medida en aumento para frenar casos e incentivar la vacunación – Télam

Francia: exigir un certificado de inmunizacin o una prueba negativa para acceder a bares o cines, o viajar en trenes y aviones.

Luego que la poltica de “pasaporte sanitario” de Francia consiguiera que ms de dos millones de personas se inscribieran para vacunarse en solo un par de das, el Gobierno de Reino Unido anunci este martes una medida parecida para lugares concurridos como clubes nocturnos y en Italia crece el debate y una iniciativa similar es inminente.

Aunque son distintos los pases europeos que impulsan este tipo de medidas, los objetivos son los mismos: mitigar el crecimiento de casos de coronavirus y las hospitalizaciones vinculadas a la transmisin comunitaria de la variante Delta y, al mismo tiempo, incentivar a aquellos que hasta el momento no se inmunizaron a que cambien su postura.

Esto ltimo lo diferencia de iniciativas generales impuestas anteriormente durante la pandemia, ya que ahora se busca alcanzar a un nuevo y muy especfico segmento de la poblacin: los no inoculados.

“Esta vez se quedan en casa ustedes, no nosotros”, es la frase que ms reson del discurso del presidente francs Emmanuel Macron pronunciado la semana pasada y que logr una inscripcin masiva de ciudadanos para vacunarse en medio del alerta en el pas por una cuarta ola de contagios.

Ms de dos millones de personas se registraron para poner el brazo, tras el anuncio que se exigir un certificado de inmunizacin o una prueba negativa para acceder a bares, restaurantes o cines, o viajar en trenes y aviones.

Las nuevas medidas que propone el Gobierno francs van de la mano con un objetivo compartido por varios pases europeos frente al aumento de la variante Delta, detectada por primera vez en la India, que es relanzar la vacunacin masiva y evitar la vuelta a las medidas de confinamiento o de toque de queda, que podran ralentizar la recuperacin econmica.

Reino Unido

Uno de los pases ms afectados del continente por esta mutacin es Reino Unido, que vio un aumento exponencial de los positivos en menos de dos meses al pasar de 4.030 nuevos casos el 28 de mayo a 48.161 el domingo ltimo.

Este crecimiento de la curva epidemiolgica coincidi con el levantamiento de la mayora de las restricciones, por lo que el conservador Boris Johnson busca alternativas para volver a una tendencia en descenso y all aparece otra vez la idea del certificado sanitario.

Estos pases sern obligatorios para el ingreso a lugares concurridos en Inglaterra como los clubes nocturnos, anunci el Gobierno britnico tras ver las imgenes de miles de jvenes bailando mientras celebraban el “Da de la libertad”, como se conoce al momento en que se pusieron fin a muchas de las medidas contra la pandemia y que lleg en la medianoche del domingo.

Italia

La presin poltica para instaurar esta medida tambin crece en Italia con los gobernadores de las 20 regiones instando al Gobierno nacional a que imponga un “pase libre” que permita solo a vacunados el acceso a algunas actividades como viajes en tren o la asistencia a eventos y conciertos.

Si bien diversos miembros del Poder Ejecutivo nacional plantearon la idea de hacer una “versin italiana” del “pase verde” con el que Francia restringir desde este mircoles el acceso de no vacunados a restaurantes y bares, los gobernadores regionales an no unificaron una propuesta para llevar maana al encuentro con el Gobierno.

“Si alguna vez volvemos a cerrar incluso un negocio, no quiero ser responsable de ello. El pase verde es an mejor que el toque de queda!”, plante a travs de Twitter uno de los gobernadores que apoyan la propuesta, Giovanni Toti, de la Liguria y miembro de la derechista Liga.

Il #Greenpass deve servire per non richiudere mai pi il Paese. chiaro che dove il Covid non circola, questo uno strumento pressoch inutile. Ma dove il contagio sta aumentando, tra tornare a chiudere e usare il Green pass, questa seconda ipotesi lunica possibile. Giovanni Toti (@GiovanniToti) July 20, 2021

Segn las hiptesis que publican este martes los diarios La Stampa y Corriere, el Gobierno nacional decidira un esquema gradual, que permitira a las personas con una sola dosis acceder a bares y restaurantes.

Alemania

El pas tambin analiza una medida similar con nmeros que le exigen una accin concreta a la canciller Angela Merkel.

La incidencia semanal de contagios es prcticamente el doble que la cifra registrada hace dos semanas, y los expertos avisan de una posible cuarta ola a partir de octubre por la temporada de turismo en el verano boreal.

Es justamente por este incremento de viajes y para reactivar el sector que en los pases de la Unin Europa (UE) entr en vigencia a principios de este mes un pase sanitario.

El documento, que puede ser exhibido en formato digital desde el telfono celular, con un cdigo QR o impreso, certifica que el portador se encuentra completamente inmunizado con una de las vacunas aprobadas en la UE, dio negativo en un examen reciente o ya goza de inmunidad por haber superado la infeccin.

Fuera de Europa, China lanz en marzo su pasaporte sanitario digital para reactivar viajes internacionales, mientras que Israel, uno de los pases que ms rpido avanz en su campaa de inmunizacin, tambin expidi un “pase verde” que permiti a los vacunados ingresar a determinados lugares, como restaurantes y gimnasios.