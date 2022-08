Pashtana Dorani, la mujer que desafía a los talibanes al liderar una red de escuelas clandestinas

Un año después de que los talibanes recuperaran el control del país e impidieran a las mujeres estudiar, Pashtana Dorani, fundadora de la organización Learn Afghanistan, cuenta su lucha por seguir educando a las niñas y adolescentes afganas. Para ella, recibir una educación siempre fue algo normal. A pesar de que su familia huyó del país en los noventa escapando de la guerra y los talibanes, su padre fundó una escuela en el campo de refugiados pakistaní donde Dorani nació y vivió hasta los 19 años.

En 2016, finalmente pudo regresar a su país de origen. Sin embargo, jamás pensó que fuera de esas paredes en las que se había criado era difícil poder estudiar. Dos años más tarde fundó Learn Afghanistan, una organización sin fines de lucro que ha educado a cientos de niñas en todo el país. Sin embargo, cuando los talibanes llegaron al poder, la organización se vio forzada a cerrar casi todos sus programas y a continuar sus actividades de manera clandestina.

¿Por qué decidió crear la organización Learn Afghanistan?Porque creemos en la educación. Vengo de un entorno tribal en donde no tuvimos escuelas; éramos la comunidad más limitada y no se destinaron recursos a nuestro desarrollo. Los maestros nunca fueron enviados a nuestras áreas. Entonces cuando la gente me dice que Afganistán se ha desarrollado yo les recuerdo que en mi distrito, hoy en día, todavía no tenemos electricidad ni internet y que la red de telefonía móvil se apaga a las 6 de la tarde.

Por eso, decidimos crear Learn y enfocarnos en la educación de las niñas, pero usando diferentes recursos. Nosotros empleamos aplicaciones offline que les enseñan a las niñas pastún, biología, química, desde la comodidad de su casa, para que la comunidad no las castigue por irse fuera a estudiar.

¿Cómo siguen funcionando en las circunstancias actuales?Hoy en día, solo están operativas las escuelas de Kandahar, Takhar, Bamyan y Kabul. Las de Helmand y Faryyab no están funcionando. Tenemos dos currículums. El primero incluye asignaturas generales como biología, química, física, pastún y darí y en el segundo enseñamos competencias y habilidades digitales como diseño gráfico, animación 2D, desarrollo de páginas web, cualquier cosa que las pueda ayudar a ganar algo de dinero. Ahora, en las circunstancias actuales, estamos funcionando de manera clandestina; la exposición es mínima y no lo contamos demasiado.

¿Cómo ha cambiado la situación de las mujeres desde la llegada de los talibanes?Muchas cosas han retrocedido. En primer lugar, a las mujeres se les prohibió trabajar desde el segundo día que los talibanes llegaron al poder. En segundo lugar, con respecto a la representación política, a las mujeres se les prohibió representar a las mujeres; el Ministerio de Asuntos de la Mujer fue eliminado y en su lugar se estableció el Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio.

​En tercer lugar, a las mujeres se les ha prohibido viajar a una distancia de más de 40 kilómetros sin un mehram o guardián masculino, que puede ser un hermano, un padre o un esposo. Si no tienes a ningún familiar cercano que sea hombre, tienes que volverte a casar para poder salir del país. En el ámbito educativo a las mujeres se les permite estudiar solamente hasta sexto grado de primaria y a las maestras ya no se les permite dar clases.

Si las maestras ya no pueden dar clases, ¿quién le da clases a las niñas de primaria?A las niñas de primaria, de primero a sexto grado, les dan clases maestras mujeres. Sin embargo, solo pueden trabajar como maestras las mujeres mayores, que tengan la menopausia o aquellas que tienen permiso para hacerlo.

¿Es obligatorio usar el burka?Los talibanes han dicho que las mujeres tienen que cubrir sus rostros, es decir, usar el burka. Sin embargo, las afganas siempre han usado un hiyab o velo, porque es sinónimo de modestia en el contexto islámico. Si hablo con una mujer puedo no usar mi velo, pero si hablo con un hombre sí me lo colocaría. Entonces, las mujeres siempre nos hemos cubierto de manera modesta. Mi madre todavía le esconde su rostro a mis cuatro tíos. Es un mundo diferente. Creo que no quedaba nada más por prohibir y por eso se les ha ocurrido.

¿Se les permite trabajar en hospitales?Solo se le permite a un número muy reducido de mujeres. Las enfermeras han sido devueltas y solo se le permite trabajar a las doctoras en casos urgentes. E incluso en esos casos, los hospitales tienen que estar funcionando en su totalidad por mujeres. Sin embargo, la administración de los hospitales siempre había estado al mando de los hombres, por lo que resulta muy difícil que, en tan poco tiempo, las mujeres aprendan a manejarlos y liderarlos.

Hace meses los talibanes anunciaron que estaba prohibido obligar a las mujeres a casarse…Hay que entender que muchas de las cosas que los talibanes anuncian ya se practican desde antes en Afganistán. Lo han dicho para ganar popularidad. Hasta el momento, las mujeres se siguen casando en contra de su voluntad. De hecho, los talibanes están obligando a las niñas a casarse con ellos. La realidad es que ellos no cumplen sus propios decretos.

¿Cree que los talibanes, a pesar de haber expresado que respetarían los derechos de las mujeres, han empezado a mostrar sus verdaderas intenciones porque saben que tarde o temprano recibirán el reconocimiento internacional?Sí, pero no es solo por eso. Cada vez que están en las noticias, es por algo relacionado con los asuntos de la mujer. ¿Por qué no le prestan atención a los problemas de desnutrición? ¿Por qué no les importa el hambre de la gente? ¿O las sanciones impuestas al país? ¿Por qué no les importan las personas que están siendo asesinadas en el norte del país? ¿Por qué solo les importa este asunto específico de la mujer, quienes ya ni siquiera están en ojo público? Es simple. Ellos quieren ser escuchados y quieren llamar la atención. No les importa si llaman la atención de manera negativa, solo les importa que el mundo sepa que ahora ellos están en el poder.

¿Es cierto que los talibanes están enviando a sus hijas a escuelas y universidades en el extranjero?Sí, así es. Las envían a Pakistán y a Qatar. En una entrevista un periodista le preguntó a uno de ellos por qué le permitían estudiar a sus hijas y a las niñas afganas del resto del país no. El talibán respondió que es porque sus hijas usan hiyab, pero la realidad es que las mujeres en Afganistán siempre han usado el velo.

Los talibanes se escudan en la religión para justificar su actuación con respecto a las mujeres, ¿qué dice en realidad el islam sobre las mujeres?El islam dice que las mujeres deben usar el hiyab, no el burka, que se traduce en “cubrirse modestamente”. Las mujeres de cualquier país musulmán se cubren el cabello, el pecho y el resto de su cuerpo. Los talibanes también han dicho que la educación para las mujeres está limitada o prohibida, si es así, ¿por qué en el resto de países musulmanes las mujeres sí pueden estudiar?

Además, solo en algunos países que practican el islam wahabista, nosotros practicamos el islam suní, se le prohíbe a las mujeres viajar. Están utilizando a las mujeres como peones en su propia regresión política hacia la política mundial y saben que las mujeres fueron utilizadas en la guerra en el pasado, así que ¿por qué no volver a utilizarlas?

¿Qué opina acerca de la actitud que han tomado los países occidentales y los musulmanes después de la llegada de los talibanes?Los países musulmanes están haciéndose de la vista gorda incluso más que los países occidentales. La realidad es que los países musulmanes nos están haciendo más daño que las demás naciones. Pakistán, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Bangladesh y el resto de países musulmanes eran los que tenían que defender los derechos de las mujeres y no lo están haciendo. Por eso, estoy decepcionada de los países musulmanes, más que de los occidentales, porque no es su deber. Los occidentales nos bombardearon y asesinaron a nuestra gente, pero también invirtieron en nosotros 20 años.