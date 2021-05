PASION DE MULTITUDES. | 7 miradas

Martin Lousteau es un político radical, ilustrado en las cuestiones del país y de las dolencias que lo afligen. Acostumbra detectar las causas profundas y la manera de moderarlas o solucionarlas, al contrario de la mayor parte de la dirigencia política, limita a recitar la letanía triste de las desventuras argentinas.

Hay un Lousteau escritor y seguramente otros que desconocemos. Por cierto es difícil imaginarlo en su butaca, trémulo ante una atajada de Sosa o un golazo de Herrera. Porque Lousteau es fanático del rojo, asistente fiel desde tiempos épicos no tan lejanos. En su interesante “Economía 3cD” no menciona su pasión –el pudor encubre ese sentimiento, pero trata el tema del fútbol.

“EI fútbol es, sin lugar a dudas, el deporte más popular del mundo. En primer lugar, es extremadamente versátil a la hora de ser jugado. Otras actividades exigen una infraestructura mínima, poseen reglamentos complicados o requieren de habilidades demasiado específicas. El fútbol es otra cosa. Si bien lo ideal es once jugadores contra once y en un campo de juego de aproximadamernte100 x 70 metros, también puede jugarse en un aula de escuela con un bollo de papel como pelota y mochilas como arcos. En la calle, en un patio o en la playa, uno contra uno en un arco a arco o una Coca-Cola, o dos contra dos en un cabeza. mete-gol-entra o loco si son impares. El abanico es realmente amplió y casi no exige gasto monetario alguno.

Al mismo tiempo, el fútbol posee otra característica sumamente atractiva: es muy igualitario. En algunos deportes, siempre gana el contendiente superior. En otros, el más débil puede triunfar pero debe haber jugado mejor que su rival ese día. En el fútbol, el equipo más desaventajado puede resultar victorioso aun jugando peor. Seguramente te vengan algunos ejemplos a la cabeza. Para los que rondan mi edad es casi imposible no recordar la victoria de nuestra selección frente a Brasil en 1990.

Esto es precisamente lo que los investigadores Eli Ben Naim, Sidney Redner y Federico Vázquez encontraron al analizar 300.000 partidos del último siglo correspondientes a los cinco deportes más practicados en los Estados Unidos e Inglaterra (fútbol, básquetbol, fútbol americano, béisbol y hockey sobre hielo). Al modelar a partir de los datos la probabilidad de una “sorpresa” – definida como aquella situación en que el favorito pierde – hallaron que el fútbol es, en efecto, el más equitativo.

En gran medida es la dificultad para predecir los resultados lo que despierta anta pasión. Si el Juego se Vuelve demasiado determinista también se torna aburrido. Y entonces debe contar con otros condimentos extra para despertar interés (porristas, espectáculo, mejor comida, mayor comodidad, etc.

Uno de los motivos principales de esta impredecibilidad del fútbol es que se trata de un deporte en el que se marcan pocos «puntos» o «goles». En el básquet, por ejemplo, cada equipo encesta un promedio cerca de 35-40 veces por juego. Y un partido de tenis relativamente parejo al mejor de tres sets puede involucrar como mínimo más de 150 tantos. El partido con más goles en la historia de los mundiales de fútbol, Austria (7) versus Suiza (5) en cuartos de final del Mundial Suiza 54, palidece ante estos números.

Está claro que al jugarse más puntos, la lógica cobra fuerza. Pensá por ejemplo en una urna con diez bolas, nueve de ellas negras y una roja. Si jugas a sacar una sola, la roja tiene 10% de chances de salir. Pero si jugas al mejor de tres gana el color que saca dos bolas), las probabilidades se reducen rápidamente a 3%.

Pero no es el único elemento que afecta la incertidumbre. También existe un factor adicional. Volvamos a las bolas de la urna; imagínate que en la última de esas tres vueltas el escribano que canta de qué color es la bola extraída esta aburrido y se distrae. Como consecuencia dice lo primero que Se le viene a la cabeza con 50% de chances para cada color. Ahora las probabilidades de que gane el rojo vuelven a ser de 10%. Es decir que el error humano en la última vuelta multiplicó por 3,33 veces la probabilidad de que el más se imponga.

Esa equivocación, puede ser de un arquero, de un defensor o de un referí. Quizás eso te explique por qué la FIFA se resiste tanto a la incorporación de tecnología para la toma de decisiones arbitrales. Sería sumamente sencillo poder ver en vivo si la jugada fue o no offside antes de decidir, o que la pelota y el arco tuvieran un chip para determinar a ciencia cierta si el balón atravesó la línea. Sin embargo, eso eliminaría la posibilidad del error humano, que es un factor importante para la elevada incertidumbre de los resultados. Por eso aceptan agregar un cuarto y ahora un quinto réferi, pero se niegan a métodos que despejen por completo la posibilidad del error de juicio.

En los trabajos de economía del deporte esta equidad del fútbol se denomina «equilibrio competitivo» y se analiza en dos instancias distintas. Por un lado, en cada partido. Y por el otro, a nivel de los torneos. El campeonato de primera división del fútbol argentino está demostrando un altísimo equilibrio competitivo en ambas dimensiones: no sólo los partidos son imprevisibles sino que en los últimos ocho torneos ha habido ocho campeones distintos (Argentinos Juniors, Banfield, Vélez, Boca, River, Lanús, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata). Comparemos esto con las ligas españolas, italiana o inglesa. Lamentablemente, el atractivo no depende sólo de la paridad sino también de muchos otros factores, como la calidad. Y ahí las soporíferas imágenes de los partidos actuales parecen mostrar que hemos perdido algo de terreno.”