PASO en Chaco: el candidato libertario no llegó al 3% y quedó en el quinto lugar

El candidato a gobernador de Chaco Alfredo Rodríguez, que se presentó a las elecciones PASO como candidato de Javier Milei, obtuvo solo un 2,75% de los votos en el escrutinio provisorio. Desde La Libertad Avanza, sin embargo, aclararon este lunes que el candidato no fue autorizado para llevar el sello de LLA y no contó con el apoyo de Milei, quien de hecho no viajó a Chaco para prestarle su apoyo, como hizo con el candidato Bussi de Tucumán.

Al comparar la cantidad de votos en blanco con los votos que recibió el candidato que usó el nombre La Libertad Avanza para competir en las provinciales, surge que ese tipo de voto superó ampliamente a los que recibió Rodríguez. Con el 96% de mesas escrutadas, había 47.906 votos en blanco frente a los casi 15 mil del candidato de Milei. Entre tanto, la lista Libertarios en Acción, cuyos dirigentes que reivindican a Milei, obtuvieron el 1,8% de los votos.

PASO en Chaco: ventaja de Juntos por el Cambio sobre Capitanich, con alto nivel de ausentismo

Otro grupo político llamado Libertarios en Acción también apoyó públicamente a Javier Milei aunque con otro nombre y también sin el apoyo público del diputado y economista libertario. Pero en ese caso los votos fueron menos: con 9.373 en total, el porcentaje de votos que recibió ese espacio alcanzó apenas el 1.77%.

Los resultados del liberalismo

Milei rodeado de seguidores, un panorama sin reflejo electoral.

En elecciones anteriores, el partido de Javier Milei perdió en La Rioja, donde su elegido Martín Menem sacó el 15,5% de los votos y en Tucumán, donde Ricardo Bussi sacó el 3,19%. Ambos nombres fueron abiertamente apoyados por el dirigente libertario que luego decidió replegarse y concentrarse en su estrategia a nivel nacional. Pero igual perdieron.

El mayor fracaso, o el menos esperado, podría ser el de Tucumán. Milei viajó a esa provincia y se mostró como un rockstar, rodeado de una multitud de personas que lo fueron a apoyar y a escuchar su respaldo a Bussi, hijo del represor que gobernó la provincia durante los años 90′.

Hubo fotos juntos y hasta un spot en el que ambos se expresaron a favor de la libre portación de armas, pero no alcanzó para recibir votos de una buena porción del electorado.

Un nuevo fracaso de Javier Milei en el interior: su candidato sólo consiguió 3.19% de los votos en Tucumán

Mala semana para el libertario

La Libertad Avanza sacó 2.75% en Chaco.

Esta semana, Milei sumó disgustos con el periodista de Neuquén Carlos Eguía, que supo ser el hombre elegido en esa provincia. En su programa, el conductor radial salió con una catarata de insultos y descalificaciones contra el candidato a presidente: lo señaló por haber defraudado a sus militantes en la provincia, por no haber pagado nada y hasta porque supuestamente le pidió cargos para el espacio.

«Él, que tanto habla de la casta, de los chorros de los políticos, es el primer chorro, porque lo primero que hicieron después de las elecciones (provinciales) fue llamarme para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén. Sí, me están escuchando bien. Me llamaron y me dijeron: ´Me tenés que dar un cargo, y que sea el mejor’. Le dije: ‘Pero vos me estás jodiendo, ¿no?’. ¿Pero cómo te voy a dar un cargo a vos, que vivís en Buenos Aires? Si querés, te venís para acá, te mudás y vemos de qué vas a laburar. Ahí se empezó a pudrir todo, hace, aproximadamente, unos 20 días», dijo Eguía.

Milei se sigue moviendo con su custodio condenado

Además, en la semana que terminó también se conoció que Milei se quedó sin su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Vale resaltar que la elección del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, no se había oficializado, pero el candidato libertario ya lo tenía elegido. Sin embargo, el elegido decidió retirarse de la carrera.

«No voy a ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza. Milei no me conocía y jamás me llamó, pero hablaba bien de mí en los medios», dijo Britos en una conferencia de prensa.

ASV/ff / ds