PASO: la Cámara Nacional Electoral aprobó el protocolo sanitario en el marco del Covid 19 – Télam

El protocolo incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya funcin ser hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevencin de coronavirus. Foto: Carlos Brigo

La Cmara Nacional Electoral aprob este martes el protocolo sanitario de prevencin del Covid-19 que se implementar en las prximas elecciones, que establece medidas sanitarias y organizativas para evitar contagios de coronavirus en el marco de las elecciones primarias abiertas, simultneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y generales del 14 de noviembre.

El “Protocolo sanitario de prevencin COVID-19 – Elecciones nacionales 2021”, elaborado en forma conjunta por la Direccin Nacional Electoral del Ministerio de Interior y el Ministerio de Salud, fue aprobado mediante la Acordada Extraordinaria N 83, inform la Cmara en un comunicado.

Se establece la implementacin de una franja horaria prioritaria para personas que integren grupos de riesgo.

Las medidas

– Las disposiciones buscan evitar la aglomeracin de personas y para reducir el aforo se procurar no habilitar ms de ocho mesas de votacin por establecimiento.

– Se establece la implementacin de una franja horaria prioritariaentre las 10.30 y las 12.30para personas que integren grupos de riesgo.

– El protocolo prev la utilizacin de elementos de proteccin personal e higiene y capacitar a las autoridades de mesa “preponderantemente por medios no presenciales”.

– Se incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya funcin ser hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevencin de coronavirus.

– En cada distrito la justicia federal con competencia electoral determinar el procedimiento de emisin del voto para los electores que presenten sntomas evidentes compatibles con Covid-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio.

Adems, el documento requiere la colaboracin de los partidos polticos para el correcto desarrollo del proceso electoral.

En ese sentido, exhorta a las agrupaciones polticas a que, con el objeto de reducir el aforo de los establecimientos de votacin, mantengan “simultneamente dentro de cada establecimiento de votacin la cantidad mnima necesaria de fiscales partidarios”.Asimismo, pide colaboracin para minimizar la manipulacin de los sobres de votacin.

El texto de la acordada de la Cmara Nacional Electoral tambin ratifica en su artculo 9 que la consulta al padrn y la recepcin y tramitacin de los reclamos estar habilitada en todo el pas por va digital, “a travs del sitio www.padron.gob.ar, en los plazos previstos por el cronograma electoral”.

En ese contexto, dispuso que “se incorpore al portal habilitado para consulta al Registro de infractores y solicitudes de justificacin de no emisin del voto (infractores.padron.gob.ar) las causales especficas de justificacin de no emisin del voto”, para que “soliciten a travs de Internet la justificacin de la no emisin del voto quienes a la fecha de la eleccin estn cumpliendo protocolos de aislamiento de COVID-19”.

Acerca de los facilitadores sanitarios

El 31 de julio pasado la Direccin Nacional Electoral defini las funciones y el alcance de las tareas que cumplirn los ms de 17.000 facilitadores sanitarios que se desempearn, por primera vez, en las elecciones PASO y en las generales de noviembre, a raz de la pandemia de coronavirus.

En esa oportunidad, la directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, explic que “la situacin sanitaria oblig a buscar la forma de garantizar las condiciones ms seguras para realizar estas elecciones” y dijo que el facilitador sanitario “ser un integrante del Comando General Electoral”.

“Por lo tanto, ser un miembro de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Seguridad nacionales”, precis Quiodo.

Las personas que cumplan con esas tareas contarn con una identificacin distintiva que facilitar su reconocimiento y tendrn dedicacin exclusiva.

As, los facilitadores tendrn como tarea ordenar el ingreso de votantes para no saturar la capacidad interna del local, constatar el uso de tapabocas, hacer respetar el distanciamiento social de 2 metros entre las personas, y controlar que se cumpla la capacidad mxima de concurrencia en los locales de votacin.

Adems, debern controlar y alentar el respeto de las normas sociales de contacto fsico en pandemia, evitar aglomeraciones de personas, sobre todo en espacios cerrados, y hacer respetar las filas en el exterior observando las medidas preventivas.