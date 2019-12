Pastori “Lamentamos que el primer proyecto del nuevo gobierno sea para otorgarse facultades excepcionales”

Lo precisó el diputado nacional Luis Pastori quién fue uno de los oradores de Juntos por el Cambio en el debate por el Proyecto de Ley llamado “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. “No es un proyecto solidario, porque se suspende la actualización automática a jubilados, ni tampoco de reactivación, porque aumenta la presión fiscal” agregó.

La Cámara de Diputados de la Nación debatió el proyecto de ley llamado de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020. El proyecto establece la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

La principal bancada opositora, se aprestó a rechazarlo. Uno de los oradores de este espacio, fue el misionero Luis Pastori, quién al iniciar su intervención dijo “lamento que la primera impresión que tenemos del nuevo gobierno sea este pésimo proyecto de ley, que bajo un rimbombante título de “solidaridad social y reactivación productiva”, advertimos que solo es el pretexto para otorgar facultades excepcionales al presidente de la Nación”.

“Este proyecto no es de solidaridad social, porque no es solidario suspender la actualización trimestral que tienen garantizados los jubilados por ley, dejando al arbitrio del Presidente de la Nación cuanto aumento va otorgar, a quienes, y de qué manera. Tampoco vemos que este proyecto sea uno de reactivación productiva, porque no hemos visto nunca en la historia económica, que la reactivación de un país vaya de la mano de la creación de nuevos impuestos, o del aumento de las alícuotas de los impuestos vigentes” opinó Pastori.

“No es esto solidaridad social, no es esto reactivación productiva, solamente es el título que han encontrado para justificar un festival continuado de emergencias, como el que propone este proyecto. a pregunta clave para analizar este proyecto, es saber si realmente estamos en emergencia en la Argentina del modo que se pretende exponerlo aquí. Creemos que la verdadera intención del proyecto de ley es otorgar poderes excepcionales al presidente de la Nación”.