Patricia Bullrich aclaró que «no rompería» JxC por una alianza con Milei

Patricia Bullrich estuvo presente en el cierre del acto organizado con motivo del lanzamiento de su candidato para gobernar la provincia de Buenos Aires, Joaquín De La Torre. Durante el encuentro masivo en Moreno, la presidenta del PRO alentó a los militantes de su espacio, pero también le envió mensajes a Cristina Kirchner. «Ahora, tardíamente, la vicepresidenta de la Nación ha salido a plantear que quiere ocuparse de la seguridad. Si estuvo doce, más tres años que no los reconoce, tuvo 15 años para cambiar la seguridad», expuso la máxima representante del «ala dura» de JxC.

«Vinimos nosotros y en 4 años logramos cambiar la seguridad en la Argentina. Joaquín lo venía haciendo antes en San Miguel», sostuvo Bullrich en lo que significó un guiño a De la Torre para impulsar su candidatura en el territorio bonaerense.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre Milei

La presidenta del PRO se refirió a Javier Milei en el marco del programa Verdad Consecuencia, transmitido por la pantalla de TN. Recientemente, el libertario había manifestado que estaría dispuesto a tejer alianzas con «los halcones» del PRO y también expuso que si Bullrich fuera presidenta, él podría acompañar su gestión como ministro de Economía. Interrogada por dichas declaraciones, Patricia Bullrich respondió: «Milei tiene una idea que le ha servido a la Argentina, que es su idea de libertad».

«Su idea política», continuó la presidenta del PRO, «desde mi punto de vista, es una idea que no contempla la necesidad de tener un gobierno que tenga una fortaleza como es un gobierno de Juntos por el Cambio, con 116 diputados, con senadores que vamos a tener quizás por primera vez la mayoría, con gobernadores, con intendentes… Es decir, Juntos por el Cambio es mucho más que la idea de 3 o 4 personas».

«De ninguna manera a mi se me ocurría romper esa fuerza para una alianza con Javier Milei«, aclaró Patricia Bullrich.

Si bien en principio descartó la posibilidad de incorporar a Milei en el área de Economía, la presidenta del PRO no le restó importancia a la fuerza política representada por el libertario: «En una segunda vuelta el voto de Milei será importante».

Patricia Bullrich y Javier Milei

Patricia Bullrich y su candidato en la provincia de Buenos Aires

«Hay algo muy importante para el futuro de la Provincia de Buenos Aires y es que quien gobierne haya estado ya en contacto con los problemas y haya tenido la capacidad de resolver problemas. Hay políticos que se pasan la vida de un cargo a otro, pero cuando están en un lugar que les toca estar están pensando en el próximo paso y no en el cambio concreto de la gente que les ha dado el voto», puntualizó Bullrich al cerrar el acto.

También recordó la gestión de su colega como ex intendente de San Miguel: «Saben el cambio importante que ha tenido la gente en su vida cotidiana en San Miguel».

Patricia Bullrich. FOTO: NA

«Conozco bien lo que significa la libertad en la vida de las personas, la libertad es la seguridad. La seguridad es la libertad, nadie vive libre si vive encerrado«, agregó la presidenta del PRO ante una multitud convocada en el Conurbano.

«Cuando nos quieran bloquear, hacer un piquete, cada uno tiene que ser un actor protagonista, no mirar por la tele. Tenemos que salir en la próxima a defender a nuestro gobierno para que no nos corra nadie, porque no nos van a correr», señaló.

«Vamos a ser duros», anticiparon Bullrich y De la Torre

«Nuestro país necesita orden porque el orden es la ley y la ley es lo que hace que todos seamos iguales. No puede haber frente a la ley: ‘Yo la cumplo’ y otros: ‘A mí me da lo mismo, salgo a la mañana de caño, robo una moto y mato a una persona’. No da lo mismo por eso vamos a ser duros con aquellos que teniendo la posibilidad de elegir trabajar o estudiar, eligen el delito«, dijo.

En sintonía con dichas expresiones, el senador De la Torre insistió en el discurso de la dureza y el orden.

«Como digo lo que pienso digo: ‘Basta de todes’ porque me parece una pavada, para no decir una boludez que los políticos se preocupen de instalar el lenguaje inclusivo cuando la Argentina tiene 40% de pobres. Hay que poner orden, hay a algunos que les molesta porque les es un beneficio vivir en el desorden», manifestó el candidato de JxC.

Joaquín de la Torre junto a Patricia Bullrich. FOTO: PRO Buenos Aires

«No hay que permitir que aquellos que se creen dueños de la calle hoy sigan extorsionando a los gobiernos. El derecho de los que salen a trabajar y a estudiar es mucho más importante que todos los demás derechos que les permiten cortar calles y hacer piquetes. Los piquetes no pueden ser más importantes que el que se levanta la mañana trabajar», agregó.

«Lo que se va a votar el año que viene es aquellos que creen que la Educación tiene que estar en manos de Baradel y los que creemos que la educación es un derecho de los pibes y de las familias», ilustró el ex intendente de San Miguel.

«La Argentina ya eligió que el gobierno del año que viene tiene que hacer un cambio profundo. Patricia es la persona indicada para hacer ese cambio en la Nación y estoy seguro que soy la persona indicada para hacer ese cambio en la provincia», manifestó De la Torre ante la multitud reunida en Moreno.

