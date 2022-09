Patricia Bullrich criticó a un ex intendente radical y tensó la interna opositora

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, calentó de nuevo la interna de Juntos por el Cambio, al afirmar que «con los primeros que hay que poner mano dura» en casos de corrupción «es con los propios» y recordó el caso del fallecido intendente de Paraná, Sergio Varisco, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, palabras que desataron una reacción de la UCR de Entre Ríos.

«Con los primeros que hay que poner mano dura es con los propios que intentan aprovechar el poder. A mí me tocó algo que me dolió en el corazón. Cuando era ministra de Seguridad tuve un caso de vinculación con el narcotráfico de un intendente, no del PRO, (sino de) Cambiemos, de la ciudad de Paraná: Varisco», aludiendo al dirigente radical que gobernó la capital entrerriana entre 2015 y 2019.

«Varisco murió pobre (y) preso. Yo no dudé. No me importaba que fuera de nuestro partido. No dudé en que había que hacer una investigación y, si él era responsable de vincularse con el narcotráfico, tenía que ir preso como Los Monos. Igual. No me importaba que fuera lo que fuera», agregó, haciendo una comparación con la banda rosarina de narcotraficantes, lo cual profundizó el malestar del partido aliado del PRO.

Patricia Bullrich: «Voy a ser precandidata a presidenta en cualquier circunstancia»

La respuesta de la UCR a Patricia Bullrich

Tras los dichos del Bullrich, el Comité Provincial de la UCR emitió un comunicado en el que le advirtió: «No todo vale para posicionarse«, en referencia a las aspiraciones presidenciales de la titular del PRO de cara al 2023 en el marco de la interna de Juntos por el Cambio.

El radicalismo entrerriano se quejó de la «equiparación, sin más, de la figura de Sergio Varisco con la banda de Los Monos» y remarcaron que no van a aceptar que con «tanta liviandad» Bullrich haga esa comparación «para promocionarse como adalid del orden y la transparencia«.

Patricia Bullrich.

«Estamos plenamente convencidos de que en política debemos respetar ciertos límites. No todo vale con el fin de posicionarse», agregó el órgano partidario.

Además, en su mensaje destinado a la ex ministra de Seguridad sostuvieron que estas expresiones «no contribuyen» a mantener la paz dentro de la coalición opositora «sobre todo en estas horas de extremas dificultades cuando se necesita una oposición unida».

La condena a Sergio Varisco

El ex intendente de Paraná recibió el 30 de diciembre de 2019 una condena en primera instancia a seis años y medio de prisión tras ser encontrado partícipe necesario del delito de narcotráfico por el Tribunal Oral en lo Penal Federal.

A Varisco, la Justicia lo identificó como parte del entramado de la banda de los hermanos Celis, que habrían aportado dinero para la campaña electoral de 2015 y, a cambio, habrían recibido luego favores del gobierno municipal.

Sergio Varisco.

En diciembre de 2020, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia, mientras que en mayo del año siguiente Varisco, que cumplía prisión domiciliaria, falleció a los 60 años, cuando su causa iba camino a la Corte Suprema de Justicia.

