Patricia Bullrich criticó al infectólogo Pedro Cahn y lo tildó de casi terrorista

pedro cahn

“Un especialista no puede decir una cosa así. No importa que sepa más porque la frase que dice es de generación de miedo, es casi terrorista”, dijo y agregó: “es lo mismo que yo como ministra de Seguridad hubiera dicho: ‘si usted sale, lo pueden matar'”.

“El Presidente dice que se abrieron los comercios y que nadie compra. Y claro, si Pedro Cahn, desde el mismo gobierno, dice que el que sale busca el virus. ¿Quién va a salir?”, dijo Patricia Bullrich.

Para Bullrich, ese tipo de expresiones generan miedo.”Usted mismo está generando la apertura y el cierre (de los comercios)..No venden nada los negocios porque el discurso genera esa lógica “, afirmó en diálogo con Radio Continental.

La ex funcionaria además reclamó que el presidente Alberto Fernández convoque a una reunión a las autoridades de Juntos por el Cambio para discutir sobre la situación económica y cuestionó la estrategia sanitaria del Gobierno.”Ya pedimos dos reuniones con Alberto Fernández, no tiene voluntad de darnos la reunión, no tuvimos respuestas. Necesitamos información más sólida sobre la cuarentena Es muy difícil trabajar con una información tan cambiante”, manifestó.

Bullrich dijo que “hoy tenemos más de dos meses de encierro y el Presidente dijo que no le importa cuánta cuarentena tengamos que hacer. Puede que sean dos o tres meses más y , mientras tanto, la situación del país se derrumba “.

Pidió que el Ejecutivo brinde “información más clara y fehaciente” y que “no corra el arco todas las semanas”: “El país está en una situación límite”. La titular de Pro cuestionó el aislamiento total de la Villa Azul que dispuso Axel Kicillof por el brote de coronavirus en ese asentamiento.