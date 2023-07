Patricia Bullrich criticó el paro docente y desde el larretismo la cruzaron: «Te informaron mal»

La interna de Juntos por el Cambio no cede y, este miércoles, la precandidata a presidente Patricia Bullrich volvió a criticar la gestión del gobierno porteño, encabezado por su rival hacia las PASO, Horacio Rodríguez Larreta. En esta oportunidad, compartió información sobre la cantidad de días de clase desde el inicio del ciclo lectivo y prometió: “Conmigo, esto se acaba”.

“Te informaron mal, Patricia”, le respondió por Twitter la ministra de Educación de la Ciudad, María Soledad Acuña. La exministra de Seguridad había compartido una captura en la que se afirma: “Solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año. La única que cumplió con el 100% de las jornadas planificadas en el calendario escolar de primaria es San Luis. En el otro extremo, los alumnos de Santa Cruz tuvieron apenas 27 días de clase en 2023, según un relevamiento de la Coalición por la educación”.

A esta información, Bullrich añadió “que la provincia de Buenos Aires solo tuvo 62 y la Ciudad de Buenos Aires, 71″. «¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones. Si no cambiamos esto de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de Argentina”, agregó la expresidenta del PRO y, en tono de campaña, cerró prometiendo: “Conmigo, esto se acaba”.

Acuña no tardó en contestar: “Te informaron mal, Patricia. Este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en Ciudad no suman ni el 20% de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza”.

“Con el descuento de los que paran reconocemos a los que cumplen siempre. Y con todo respeto, la Coalición de la Educación debería citar la fuente del informe y sus especialistas firmarlo, para ver qué evidencia conforma el análisis y quiénes lo acreditan. No da todo lo mismo”, concluyó Acuña.

Eduardo Macchiavelli, secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad, se subió al ring con tono de campaña y le contestó a Bullrich: “Para debates serios, datos chequeados. CABA tiene el calendario escolar más extenso del país y ya lleva más de 85 días cursados. Ese mismo modelo buscamos llevar a todas las escuelas del país de la mano de Horacio Rodríguez Larreta, presidente a partir del 10 de diciembre”.

Patricia Bullrich: “Conmigo, esto se acaba”

No es la primera vez que la precandidata a presidente por Juntos por el Cambio publica en redes sociales aquella promesa. Incluso, este martes provocó otra polémica dentro del partido, dado que frente a la jornada de protestas impulsadas por las organizaciones sociales en distintos puntos del país, con epicentro en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, Bullrich afirmó que la Ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, «es tierra de nadie» y sentenció: “Conmigo, esto se acaba”.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, manifestó: «Cuando fue ministra de Seguridad nacional no se levantaron los piquetes”. Asimismo, agregó un provocativo mensaje: “Eso se termina de la mano de Horacio Rodríguez Larreta presidente”. “Tenemos que hablar en serio, escuchamos a ella misma decir que cuando es mucha gente no se puede hacer mucho. Hay que ser respetuosos con los ciudadanos, digámosle la verdad”, advirtió Miguel, en una entrevista con el canal La Nación+.

«La Ciudad es tierra de nadie», dijo Patricia Bullrich y despertó la furia del larretismo

En ese sentido, el jefe de Gabinete porteño argumentó: “Los piquetes los vamos a terminar el 10 de diciembre, cortando los intermediarios en los planes sociales”. “Eso se termina de la mano de Horacio Rodríguez Larreta presidente”, expresó en tono desafiante, mientras remarcó que a su juicio “hay que poner reglas que verdaderamente puedan terminar esto, no gritos para la tribuna”.

El mismo martes, Patricia Bullrich compartió en Twitter una noticia que afirmaba que, en un piquete sobre la ruta 3, el Polo Obrero estaba decidiendo si ambulancias y patrulleros podían transitar, a lo que comentó: “El colmo de los colmos. Conmigo, esto se acaba”.

La inclinación de Bullrich hacia el conflicto

Este lunes 3 de julio, la precandidata a presidente analizó la situación del país y sostuvo que atraviesa una dicotomía de «sometimiento o conflicto», por quienes se resisten a la implementación de cambios, y afirmó que ella «elige el conflicto que genere una salida».

«En el fondo lo que te plantean no es diálogo, te dicen ‘no quiero dialogar, quiero que te sometas a seguir con las cosas como están’. Es sometimiento o conflicto», detalló la exministra de Seguridad.

Bullrich insistió en que «te sometés a lo que la Argentina es y seguís por este camino o tenés conflicto» y sostuvo: «En esa dicotomía yo elijo el conflicto dirigido hacia una salida«.

“Elijo el conflicto”: Patricia Bullrich marcó sus diferencias con Rodríguez Larreta y le hizo un pedido a Sergio Massa

Bullrich afirmó que su principal diferencia con Horacio Rodríguez Larreta, su rival en las PASO de Juntos por el Cambio, se basa en la postura de ambos frente a los acuerdos políticos y señaló que ambos difieren «en la medida en que los acuerdos políticos son un instrumento para el cambio o un bloqueo«.

«La Argentina no ha tenido diálogos para el cambio, ha tenido diálogos para mantener el status quo», manifestó Bullrich y, ante el planteo sobre si es o no es dialoguista, respondió: «Depende, si el diálogo me hace avanzar, dialogo».

