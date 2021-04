Patricia Bullrich, dura con el Gobierno por la vacuna china contra coronavirus: “Inmuniza a medias”

Patricia Bullrich. Foto: NA.

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que tras las medidas restrictivas del Gobierno “la economía se vuelve a resentir” y criticó al oficialismo por no comprar la vacuna de Pfizer y sí la China que “inmuniza a medias”.

“La economía se vuelve a resentir y el Gobierno no ayuda a quienes ya sufren la segunda ola de la hiper recesión“, escribió la ex ministra en redes sociales. Y agregó: “Expliquen por qué no compraron la vacuna de Pfizer, pero sí 4 millones de la China, que inmuniza a medias. ¿A esto llaman cuidar a los argentinos?”.

En los últimos días se conoció que la vacuna china de Sinovac tiene una baja efectividad, apenas superior al 50%, por lo que no está entre las mejores opciones. Sin embargo, la Argentina no compró esa vacuna China, sino que adquirió la de Sinopharm, cuya efectividad es cercana al 80% y es muy demandada por otros países.

Luego de varios tropezones con las vacunas y de todas las promesas incumplidas, el Gobierno argentino decidió firmar contratos parciales con la empresa Sinopharm: primero por 1 millón de dosis y luego por otros 3 millones. El objetivo de esos contratos parciales era “no comprometer las arcas públicas”, según explicó esta semana ante el Congreso un funcionario que trabaja junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti.

Ese mismo funcionario reconoció que el segundo contrato con la empresa china “venció el 31 de marzo”. Pese a los incumplimientos, el Gobierno sigue negociando con la empresa china para adquirir más vacunas. El 1° de abril, 24 horas después del vencimiento del contrato, llegaron a Ezeiza un millón de dosis de Sinopharm.

“Estamos contentos porque con este millón que recibimos hoy vamos a poder continuar avanzando en la vacunación de las personas con alguna condición de riesgo, incluidos los mayores de 60”, dijo Vizzotti ese mismo día. Esta semana, la funcionaria se cansó de repetir en entrevistas periodísticas, e incluso ante el Congreso, que no hay una fecha confirmada para el próximo vuelo de Aerolíneas. “No les podemos decir ni cuántas ni cuándo”, respondió el miércoles en la comisión de Salud de Diputados ante el bombardeo de preguntas.