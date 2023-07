Patricia Bullrich: «En 13 provincias a los empleados públicos les controlan el voto»

En el marco de las visitas a los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires en plena campaña electoral, la precandidata a Presidente, Patricia Bullrich, recorrió Quilmes y afirmó: «El robo y la inflación son dos cosas que están ligadas«. Luego, la ex ministra de Seguridad también apuntó contra varias provincias por el empleo público.

En una charla con Álvaro Vargas Llosa, organizada por la Fundación Internacional para la Libertad, Bullrich manifestó: «En 13 de las 23 provincias argentinas no se puede votar en libertad. A los empleados públicos les controlan el voto».

“Imaginate que en 13 provincias domina el Estado a través del látigo, a los empleados públicos no los dejan ir a votar en libertad, les controlan su voto, los tienen bajo un sometimiento total, entonces tenés a una parte de la población sometida con planes sociales y a otra parte de la población desesperada porque ha perdido su condición de país de clase media, de país culto, de país faro de la cultura no sólo latinoamericana si no iberoamericana”, comentó la precandidata presidencial.

En esa línea, manifestó: “En la Argentina de 23 provincias hay 13 provincias que tienen más empleo público que empleo privado. Esas provincias funcionan como cajas registradoras, cobran la coparticipación federal que les manda el gobierno nacional, de impuestos, pagan salarios, hacen un puente, dos puentes, una escuela, y esa es la provincia”.

Patricia Bullrich en Quilmes

Antes, Bullrich recorrió Quilmes brindando un fuerte apoyo a su precandidato local, Walter Queijeiro. Frente a los vecinos que se hicieron presentes en la Peatonal Rivadavia para escucharla, Bullrich expresó: “Hay dos temas terribles, que van con la misma palabra, que es la palabra robo. El robo ligado a la violencia y a la inseguridad y el robo ligado a la inflación. La inflación es como si todos los días entraran a tu casa, te sacaran una parte de tu sueldo y te lo robasen. Entonces, las dos cosas están ligadas. Nosotros tenemos que lograr, un cambio de fondo profundo con carácter, con valentía, con coraje para que la gente sienta que en la Argentina hay un equipo que está dispuesto a romper este status quo».

Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Luis Petri y Walter Queijeiro.

Patricia Bullrich: «La inflación es como si todos los días entraran a tu casa, te sacaran una parte de tu sueldo y te lo robasen»

En referencia al hecho de inseguridad ocurrido el fin de semana en Quilmes, en el que estuvo involucrado el juez Ernesto García Maañón, y consultada sobre el pedido de ayuda que había hecho la familia de los fallecidos para que los asistan por la adicción que estos padecían, la precandidata manifestó: “Es muy importante que si hay una familia que pide ayuda para sacar a los chicos de la droga, haya un municipio y una provincia que los pueda recibir, que los pueda atender, para que no terminen en la carrera de la droga. Así que esa prevención es muy importante”.

«Tuvimos una reunión en el barrio La Florida con vecinos que han sufrido la inseguridad. Nos contaron el drama que viven todos los días de no poder ir ni a la parada del colectivo, no poder salir, no poder plantear una vida al aire libre, viven con miedo, con motos que circulan todo el día libremente y les roban, roban celulares, hacen entraderas. Los vecinos saben y reconocen que cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Seguridad, tanto Cristian Ritondo en la provincia como yo a nivel nacional, pudimos trabajar una integralidad fuerte, teniendo en claro cómo cuidar al ciudadano, cómo cuidar a la víctima y cómo ser firmes contra el delincuente“, señaló Bullrich.

Walter Queijeiro, Néstor Grindetti, Luis Petri y Patricia Bullrich.

Por su parte, el precandidato a gobernador, Néstor Grindetti, al dirigirse a los vecinos les manifestó: “Estamos frente al fin del kirchnerismo, se nota en cada recorrida que realizamos con Patricia por los barrios del Conurbano, la gente ya no se cree el relato de este gobierno que intenta tapar el fracaso de una gestión, que no solo no resuelve el problema de la inseguridad y la inflación, sino que también ha generado una profunda grieta en la sociedad«.

A su turno Cristian Ritondo, precandidato a diputado nacional por La Fuerza del Cambio, expresó: «Estamos convencidos que en Quilmes va a llegar el cambio de verdad. Con Patricia y Luis en Nación, Néstor en Provincia y Walter en esta ciudad, vamos a volver a recuperar el orden que se perdió en manos del kirchnerismo. Los quilmeños quieren vivir mejor, y vamos a trabajar par a eso».

El equipo de Bullrich en Quilmes.

Estuvieron presentes acompañando a los precandidatos, la senadora provincial Lorena Petrovich, la precandidata a senadora María Eugenia Talerico, y la precandidata a diputada nacional, Patricia Vázquez.

ED