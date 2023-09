Patricia Bullrich: «En JxC siempre hemos estado presos de qué iba a hacer Macri»

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, volvió a referirse al rol que ocupará el expresidente Mauricio Macri dentro del partido del que ahora ella es líder, marcando la cancha. Bullrich aseguró: “En Juntos por el Cambio siempre hemos estado presos de qué iba a hacer Macri”. Y propuso que él mismo se busque un nuevo rol.

“Nosotros hemos estado siempre presos en Juntos por el Cambio de qué iba a hacer Macri. No tenemos que estar más presos. Macri hará lo que él considere que tiene que hacer. Tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio. Que Macri se acomode como él cree que se tiene que acomodar”, resolvió la exministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri en una entrevista con TN.

En un revival de la pelea con su padre, Patricia Bullrich le respondió a Pablo Moyano: «Vas a ser el primero en ser detenido»

Además, justificó su postura asegurando que “si no la campaña pasa a ser una campaña de respuestas y no de propuestas». «Tengo que andar respondiendo qué va a hacer Macri. No sé qué va a hacer”, dijo Bullrich hastiada y agregó: “Le hablamos a los 46 millones de argentinos, les vamos a plantear nuestras propuestas y, comparativamente, por qué no tienen que elegir al kirchnerismo. Vamos a debatir también, de manera civilizada, con las ideas de Milei”.

“Ahora, si alguien no quiere estar en este camino, es su decisión. Yo no creo que Macri esté en ese lugar. Pero yo no quiero seguir respondiendo más preguntas al respecto”, declaró este domingo la candidata en entrevista con TN. También diferenció al expresidente de otros dirigentes y habló de una “renovación general”. “Hay un equipo de nuevos jugadores muy importantes que quieren salir a la cancha”, comparó Bullrich.

Bullrich dijo que el gobierno de Macri tuvo “fallas”

En una reunión realizada el viernes en Pilar, junto a intendentes, legisladores y candidatos de la coalición de todo el país, Patricia Bullrich reconoció que el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) «tuvo fallas», pero dijo que el frente opositor «aprendió» y ahora tiene «la decisión de generar un cambio profundo y verdadero» en caso de ganar las elecciones generales de octubre.

«Nosotros fuimos gobierno, tuvimos fallas, las reconocemos, no las ponemos bajo la alfombra. Pero aprendimos y sobre eso hemos construido. Tenemos la decisión de generar un cambio profundo y verdadero, con un equipo que va a dar una batalla cultural contra el kirchnerismo que se quiere quedar para siempre en el poder», dijo Bullrich.

El vínculo Milei-Macri genera ruido en La Libertad Avanza

En su discurso, la candidata presidencial reiteró que quiere ser «la presidenta más austera de la historia» del país y pidió a la dirigencia de la coalición que «sean ciudadanos comunes» y que «el poder» no los cambie. “Tenemos que ser ciudadanos comunes y seguir recorriendo nuestros pueblos, trabajando como siempre, con total y absoluta austeridad», remarcó y ejemplificó con el expresidente Arturo Illia.

También se distanció de su contrincante Javier Milei y sostuvo que su gestión va a «defender la educación pública», ya que el país «se hizo grande» con «una escuela en cada pueblo», e hizo alusión a las diferencias que tuvieron sobre su obligatoriedad los históricos políticos argentinos Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi.

ML / ED