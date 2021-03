Patricia Bullrich envió un mensaje sobre las causas de corrupción desde uno de los hoteles de Cristina Kirchner

Patricia Bullrich en Santa Cruz

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, difundió un video en el que se la ve en el ingreso del hotel Alto Calafate, de Cristina Kirchner, y en el que incluyó un mensaje sobre las causas de corrupción que lleva adelante la Justicia.

“Alto Calafate. Este es el hotel del matrimonio Kirchner, de sus hijos. Acá hay una causa que está en la Justicia, que implica la corrupción que todos hemos conocido: un mecanismo de utilización de hoteles para hacer circular dinero del Estado, de obras públicas y de otros lugares”, dijo Bullrich.

Además, pidió que eso “lo termine de probar la Justicia”. La ex ministra de Seguridad realizó la grabación durante una visita a El Calafate, en Santa Cruz, para presentar su libro “Guerra Sin Cuartel”.

El hotel Alto Calafate es una de las propiedades que figuran en la causa conocida como Hotesur, en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos supuestamente realizadas por Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, el empresario Lázaro Báez, entre otros.

Bullrich se mostró con diputados nacionales, autoridades partidarias del PRO, la UCR y Encuentro Ciudadano.