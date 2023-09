Patricia Bullrich habló sobre su vínculo con el alcohol

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló públicamente sobre su vínculo con el alcohol, un tema al que suelen recurrir constantemente aquellos que no coinciden con su postura política, sostuvo que es una forma de descalificarla y sentenció: «Si me quiero tomar dos copas de vino, no manejo».

«Le dicen borracha, ¿cuántas veces lo escuchó a eso?», le preguntó sin rodeos el periodista Eduardo Feinmann en una entrevista por LN+, a lo que la exministra de Seguridad respondió: «Todo el tiempo me lo dicen. Es increíble, en un país como el nuestro, porque una vez me agarraron con 0,51 (de alcohol en sangre)».

El sorpresivo furcio de Diana Mondino durante el debate de candidatos a vicepresidente: «La noche es de Patricia«

«¿A cuántos agarraron? Y me quieren descalificar por eso», señaló Bullrich y remarcó: «Por supuesto, llego a mi casa a la noche y me tomo una copa de vino. ¿Cuál es el problema con que me tome una copa de vino? Y si me quiero tomar dos copas de vino, no manejo«.

Tras reconocer su gusto por la bebida, aunque enfatizando que no maneja alcoholizada, cuestionó: «Soy una persona pública. ¿Alguna vez alguien, en algún lugar, me vio en una condición en la que no estoy en mis cabales? ¿Cuántas veces vengo a la televisión? ¿Cuántas veces hablo por la radio? ¿Cuántas veces me ven en los actos?».

«Es la descalificación», sostuvo la candidata presidencial y profundizó: «Es porque no me pueden decir que firmé un pacto con Irán, porque no me pueden decir que me robe los bolsos y la plata de la gente, porque no me pueden decir que alguna vez me vieron haciendo una gestión para quedarme con un peso de la gente».

Luego, concluyó: «Utilizan cosas absolutamente menores, totalmente menores, porque toda mi vida he tenido una vida de austeridad, pudiendo haber elegido otra vida».

Una encuesta relega a Javier Milei al segundo lugar, sube a Massa y muestra una migración de votos de Bullrich

El día en el que le sacaron el auto por manejar alcoholizada

Fue en el año 2009 cuando Patricia Bullrich, en aquel entonces diputada nacional de la Coalición Cívica, sufrió el secuestro de su vehículo por parte de la Policía de Tránsito tras dar positivo en un control de alcoholemia, siendo este el episodio al que hizo referencia en su charla con Eduardo Feinmann.

«Hubo una sobreactuación. Había demasiada gente, demasiados funcionarios, demasiados patrulleros alrededor. Me parece que la ley debería actuar igual para todos y no debería haber una sobreactuación porque alguien es funcionario público», manifestó en dicha ocasión cuando fue detenida sobre la avenida General Paz y la calle Balbín.

En la mencionada situación, que terminó con la quita de su vehículo, relató: «Salí de un acto y había un control de alcoholemia y me pararon. Me hicieron un primer test que me dio positivo, después me hicieron otro test que me dio negativo. Me hicieron varios test. Hubo mucha confusión».

«Prácticamente no había bebido. Estaba en una cena y había un vaso de vino, lo probé y era muy ‘áspero’ así que no lo tomé. Habré mojado los labios, nada más«, manifestó sobre el incidente que la persigue hasta la actualidad y con el que es chicaneada recurrentemente.

AS/fl