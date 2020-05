Patricia Bullrich: “Que se deje un preso por celda y se armen lugares especiales”

La presidenta de PRO y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo una propuesta para reducir las prisiones domiciliarias otorgadas a personas privadas de su libertad en el contexto del coronavirus: “Que se deje uno por celda y para los demás se armen lugares especiales. Se puede armar un lugar en Campo de Mayo, que tiene miles de hectáreas, y no creo que se puedan escapar de Campo de Mayo”.

En diálogo con Radio de la Ciudad, puso como ejemplo que “en Francia han puesto uno por celda y le han puesto el distanciamiento social necesario” y rechazó las prisiones domiciliarias otorgadas: “Nos hemos manifestado en contra porque hay una cantidad de detenidos de altísima peligrosidad que salen a la calle y generan miedo a la población. Además, no se ha respetado la Ley de Víctimas, que dice que cada víctima tiene derecho a opinar antes de la salida de un detenido”.

Para Bullrich, otorgar o no una prisión domiciliaria “depende muchísimo de la persona”, ya que “si es una persona que tiene una condena absolutamente menor y no genera riesgos para sí o para terceros, y las víctimas están de acuerdo en que tengan prisión domiciliaria, no se ve el problema”, pero consideró que es distinto “si vos tenés un violador que genera riesgos y las víctimas no se enteran”. “La gente tiene pánico por el coronavirus y ahora tiene pánico porque tiene al violador en la cuadra”, aseveró.

La ex ministra le respondió a Alberto Fernández al sostener que “uno puede decir que son los jueces, pero el Presidente no puede hacerse el distraído”, ya que “son los jueces y también son los funcionarios de su gobierno que abrieron las puertas para que esto suceda”. “Esto comenzó desde el mismo gobierno cuando abrió la puerta al pedido de liberación de Jaime y de Martín Báez y dijo ‘queremos que sean liberados’”, puntualizó.

Y agregó: “El Presidente dice ‘no tenemos nada que ver’, pero ayer el Presidente dijo ‘yo estoy de acuerdo con esto’. Ayer lo dijo. Hoy como se armó mucho revuelo está medio reculando”. En este sentido, para Bullrich “han encontrado una oposición social enorme, así que van a tener que volver para atrás, van a tener que retroceder”.