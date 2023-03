Patricia Bullrich «sueña» con construir una cárcel para narcos «en los terrenos que Lázaro Báez se robó»

Este fin de semana, la precandidata presidencial Patricia Bullrich habló sobre su sueño de construir cárceles exclusivas para narcotraficantes, las cuales estarían ubicadas sobre tierras confiscadas al excontratista de obra pública del kirchnerismo Lázaro Báez. En esa línea, la presidenta del PRO afirmó que «el delito más importante que tenemos que aislar es el narcotráfico».

En diálogo con FM Milenium, Bullrich contó que en el pasado ya se le había ocurrido crear un centro penitenciario donde solo se confinen a presos por delitos de drogas. Sin embargo, «ahora sueña» con construir esos establecimientos «en todo lo que se robó» Lázaro Báez.

«Cuando fui ministra de seguridad plantee la necesidad de una cárcel para narcotraficantes, sí o sí, porque los narcos te contagian todo. Ahora tengo un sueño: hacerlas en los terrenos de Lázaro Báez, en todo lo que se robó. Estaría bueno. Es como una combinación interesante», explicó al respecto.

El análisis de las medidas contra los narcodelitos inició por una consulta que la periodista Romina Manguel le realizó sobre el dirigente Ricardo Bussi, candidato en la provincia de Tucumán por el espacio que lidera Javier Milei. Horas antes de la entrevista a Bullrich, Bussi había difundido un spot en el que defendió la libre portación de armas y llamó a la gente a defenderse «a los tiros».

Consultada por la propuesta, la presidenta del PRO opinó que, al margen de su impacto, la propuesta del hombre de Milei en Tucumán no constituye una política de seguridad, sino una medida aislada.

La precandidata presidencial subrayó que el delito «más importante» para aislar es el narcotráfico.

«Yo tengo experiencia como presidenta de la Comisión de Legislación Penal y como Ministra de Seguridad. Buzzi no está a la altura de tirar medidas aisladas, esa no es una política de seguridad», afirmó la precandidata presidencial. Asimismo, indicó que a Milei tampoco «se lo ha escuchado profundizar mucho en el tema», haciendo referencia a propuestas concretas de gestión en un eventual gobierno.

Sumado a esto, manifestó que el delito «más importante» para aislar es el narcotráfico. «La verdad que el delito más importante que tenemos que aislar es el narcotráfico, porque tiene mucha plata para comprar. Podés hacer una cárcel para agresores sexuales, que estén aislados del resto de la sociedad, pero las más importante son el narcotráfico y los sicarios», aseveró Bullrich.

En el pasado, la candidata había manifestado su opinión respecto a las políticas actuales contra la lucha narco. En ese sentido, con la escalada de violencia en Rosario durante las últimas semanas, la exministra celebró el envío de fuerzas federales a la provincia de Santa Fe. «Costó, pero reconocieron el problema. Ahora, la solución no tiene que ser tibia. En Rosario, se precisan fuerzas federales y el Ejército para impedir la libre circulación de narcos y sicarios», manifestó en aquella ocasión.

Por el contrario, su adversario en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, había afirmado que el Ejército “no está preparado” para intervenir en la problemática de la ciudad santafesina.

Consultada por la probabilidad de postularse en la provincia Buenos Aires en caso de perder la interna con Larreta, la presidenta del PRO afirmó que «no existe posibilidad alguna» de competir para el ejecutivo bonaerense. «A mí no me gustan los cambios de domicilio y yo siempre viví en la Ciudad, soy de la comuna 14, nací y me crie acá, tengo propiedad acá, y reitero, a mí no me gustan los cambios de domicilio», explicó.

En ese sentido, la exministra busca fortalecer su candidatura presidencial con tres puntuales en la provincia de Buenos Aires: Jorge Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín De La Torre. «Los tres están caminando la provincia», indicó, a la par que mencionó que la definición llegará cuando están confirmadas las candidaturas presidenciales.

mb / ds