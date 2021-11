Paul McCartney dice haber compuesto una canción popularmente atribuida a John Lennon

Cabe recordar que popularmente se cree que John escribió la melodía y la mayoría de las letras de los versos del tema a mediados de enero de 1967 y que, poco después, se lo presentó a Paul, quien contribuyó con una sección del mismo. De hecho, en una entrevista de 1970, Lennon habló sobre su colaboración en el track: “Él y yo definitivamente estábamos trabajando juntos, especialmente en ‘A Day in the Life’”.

Sin embargo, en su nuevo libro The Lyrics, McCartney dejó en claro que el single fue creado por él en homenaje a su amigo Tara Browne, heredero del imperio cervecero Guinness que falleció a los 21 años en un accidente de tráfico (vía El Mundo). «Quise escribir sobre él en ‘A Day in the Life’: ‘Perdió la cabeza en un coche / No se dio cuenta de que las luces habían cambiado'», se puede leer en el párrafo que el británico le dedicó al asunto.

Pocos años antes de su muerte, Lennon hizo referencia al fallecimiento de Browne: «Era lo que tenía en mente cuando escribí ese verso», reconoció en una entrevista. Tiempo después Paul salió a hablar sobre el track y causó un entredicho con su compañero, aunque lo llamativo es que, en su biografía de 1997 Many Years From Now, Paul aseguró que “A Day in the Life” nada tenía que ver con el fallecimiento de Browne.

«Los versos se han relacionado con Tara Browne, pero no creo que ese fuera el caso. En mi cabeza, imaginaba a un político intoxicado de drogas que se había parado en un semáforo en rojo, y que no se había dado cuenta de que habían cambiado las luces», señalaba el artista.