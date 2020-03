Paula Pareto, el ejemplo: seguirá con los proyectos sociales de Braian Toledo

Pareto y Toledo fueron, hace hasta un mes, compañeros de ese programa solidario que está por cumplir diez años, “dejando una huella en la sociedad que perdure en el tiempo”. Huella Saint Gobain nuclea a varios embajadores, la mayoría atletas olímpicos, que eligen un lugar a refaccionar y luego va la empresa y mejora la infraestructura con sus materiales. Justamente, hace cuatro meses, durante la recuperación de la lesión de Braian, ambos fueron juntos al merendero de Merlo que da de comer a 120 chicos. “Fue emocionante, como cada vez que visitamos estos lugares que tanto necesitan. Poder aportar nuestro granito de arena siempre es especial. Se ha convertido en una debilidad”, asegura Paula Pareto, que en sus casi nueve años en el programa ha ayudado a clubes (gym de judo en Victoriano Arenas) y comedores, como uno en General Pacheco que alimenta a 200 chicos en situaciones de extrema vulnerabilidad. Ahora se pondrá al hombro el mejoramiento de esta sociedad de fomento que funciona como soporte de las otras instituciones educativas del barrio La Rotonda. Allí se realizan diferentes actividades recreativas (hockey, boxeo y karate, entre otras) y de contención. Un predio muy grande, con muchas necesidades, que empezó a funcionar casi sin nada de infraestructura y hoy está en pleno crecimiento.

paretobrian.mp4 Prensa Huella Weber

-Todo en honor a Braian. Qué lindo, ¿no?

-Y claro, si era una persona única, maravillosa en todo sentido, de otro mundo. Alguien que realmente hizo sacrificios extremos, pero se mantuvo con la mentalidad y la humildad para alcanzar sus metas. Por eso no tengo más que palabras de admiración. Cuando lo cruzaba, se lo decía. Y él me decía que me admiraba a mí. Qué loco, ¿no? Hablábamos mucho, era muy cálido, siempre queriendo saber cómo estaba tu familia, lo verdaderamente importante… Por eso era diferente. Y por eso su legado va mucho más allá de lo genio que era como deportista.

-¿Pudiste encontrar alguna explicación a lo que pasó? ¿Tenés alguna teoría, espiritual, lo que sea, o a estas cosas no se le encuentran explicaciones?

-No entra en ningún razonamiento. Yo prefiero no hacerme ninguna pregunta. Me quedó con la único positivo que pueda haber, el nunca saber cuál será nuestro último día. Algo así nos hace entender la importancia de aprovechar cada día, a quienes nos aman y no quejarnos de llenos… Te hace valorar todo, incluso un poco más. Lo intento tomar para ese lado, aunque igual es muy duro.

-Y lo más duro es que le pasó a él, que vivía pensando en ayudar al otro.

-Sí, tenía la permanente necesidad de ayudar, a cualquier día y hora, como cuentan a quienes ayudó. Lo llevaba en el alma, seguramente por su historia. Por eso Braian era inspirador en todo sentido, porque a la ayuda se sumaba lo que era como ejemplo de superación. Imaginate que, con todo lo que sufrió, tenía la excusa de dedicarse a otra cosa, a drogarse o robar, lo que fuera. Pero no. Nos deja la enseñanza que no importa donde nazcas, en qué contexto. Se puede, con valores y dedicación. Por suerte, él y nosotros encontramos a Saint Gobain, que desde hace años nos ayuda a ayudar. Sin la empresa sería imposible. Yo lo digo claramente: sola no podría hacerlo.

-¿Siempre fuiste así, de querer ayudar o se te despertó más de grande? Quizás ahora es más visible por las redes sociales.

-El que me conoce sabe que siempre fui así. Ahora, con las redes, se ve más lo que uno siente y cómo actúa. Pero toda la vida me gustó pensar en el otro, colaborar y trabajar en equipo. Y creo que en estos momentos es todavía más importante, ser solidario. Esta pandemia, puntualmente, nos da oportunidades de hacer cosas, de poner el pecho y ayudar a las autoridades. Y, además, por otro lado, están las personas como Braian que nos marcan el camino…

Ayudemos a ayudar! Se animan a donar sangre?En mi caso fue algo que siempre quise hacer, pero por mi peso o por hacer deporte de alta intensidad nunca me dejaron. Hoy, ante la escasez total de dadores, la situacion de salud actual que lo necesita mas que nunca y la falta de certeza en la vuelta a los entrenamientos de alta intensidad, aprovecho para poder cumplir ese deseo. Todo tiene su lado positivo!Les dejo telefonos y requisitos para quienes quieran unirse a la causa. #AyudemosAAyudar

A los 34 años, Pareto dice y hace. Y por ambas cosas, además de su éxito deportivo, se ha convertido en referente. Hace 20 días viajó a Rusia para un torneo importante (Grand Slam), que le permitiría regresar tras la operación en sus cervicales, pero la Federación lo canceló por el coronavirus y debió volver sin nada. “No fue gran cosa, nada grave. Yo siempre soy de pensar que las cosas pasan por algo, así que no lo tomé con calma y por suerte no estuve expuesta como millones en Europa. Rusia es uno de los países con menos riesgo, estuve casi siempre en el hotel, luego la escala fue en Holanda –país con pocos contagios- y en los aeropuertos estuvimos muy poco. Sabía que no tenía el virus, pero hice la cuarentena como correspondía. Por mí y por los otros”, explica.

-¿Cómo es una cuarentena para alguien tan intensa, que usa casi todas las horas del día? Por tus redes te vimos creando ejercicios, entrenando igual, haciendo de todo…

-Sí, no la sufrí para nada. Aproveché para hacer otras cosas, disfruté la casa y me entrené igual, en doble turno. Me puse al día para ordenar, limpiar a fondo, leer libros recomendados, actualizarme con estudios de medicina, hacer meditación y reencontrarme conmigo misma. Me organizaba como habitualmente hago: a tal hora limpiaba, a tal leía y así con todo. También comí sano, que es algo que habitualmente no puedo hacer en el hospital. Los 14 días se me pasaron rápido.

-Terminó la cuarentena y te fuiste al hospital. ¿Con miedo, con ganas? Contame del regreso.

-Con ganas. Es lo que elegí, me gusta mucho. Y tampoco es que los traumatólogos estamos en el frente de batalla, como los médicos clínicos. Pero me gusta ayudar a los colegas, además en el hospital hay mucha prevención. Nos preparamos para lo peor, me parece lo más lógico. Pero ojalá, como pienso yo, la curva de contagio no sea tan grande y no colapse el sistema de salud.

-¿No te da miedo el contagio? Más que nada teniendo en cuenta que sos atleta de alto rendimiento y dicen que, si te toca, puede dejarte alguna secuela.

-El miedo no entra en mí. Primero que hay medidas de prevención y segundo que en el abc de los médicos está que no hay que tener miedo ni entrar en pánico. Sé que hay médicos y personal de la salud que renunciaron a sus puestos por esa pandemia, pero a mí me encanta el servicio. Siempre dije que quería estar en la Cruz Roja y en Médicos Sin Fronteras, atender donde más se necesite, aunque todavía no lo pude hacer por el tema deportivo. Pero la vocación está, el miedo no.

3-BraianenLos Pepitos.jpg Paula Pareto y Braian Toledo cuando fueron a visitar, hace cuatro meses, el merendero Los Pepitos. “Braian era de otro planeta, por eso deseo seguir haciendo lo que él tanto quería”, dice ella. Prensa Huella Weber

-¿Qué sentís cada día, a las 21 horas, cuando todo el mundo aplaude al personal de la salud, vos incluida? ¿Te emociona?

-Está bueno el reconocimiento. Pero no debería ser sólo para el personal de salud. Hay muchos héroes anónimos que están en la calle, con riesgos. Y está la gente, los millones de argentinos que cumplen con la cuarentena pese a todo. Por eso no creo que los médicos seamos héroes. Sólo hacemos nuestro trabajo. El aplauso debería ser para todos. Cada uno está haciendo lo suyo desde su rol. Es el momento de que seamos un gran equipo, que cada uno entienda este momento para hacer lo que nunca hicimos. Yo, por ejemplo, doné sangre, algo que nunca había hecho. Hoy tenemos tiempo y podemos ayudar. Ojalá todo esto nos sirva de algo.

-En medio de todo esto recibiste el golpe de la suspensión de Tokio 2020. ¿Cómo te pegó? Porque tenés 34 años y estos podrían ser tus últimos Juegos. ¿Vas a bancar hasta 2021?

-Se veía venir, aunque fue un golpe. Lo tomo con paciencia. Creo que la clave será lo psicológico: cómo lo afronto, porque quedaban cuatro meses y ahora son 15. Pero bueno, es así, hay que enfrentar la realidad, es lo que nos toca. Debo estar tranquila y ver cómo se sigue, sobre todo la clasificación. Si se respeta lo anterior, el ránking de los últimos dos años, yo estoy en un 90% adentro y así será más fácil. El tema si son los dos años del 2021 para atrás.. Lo único bueno de todo esto es que tendré más tiempo para volver al ruedo, tras la operación.

Paula Pareto se despide. La llaman del servicio, debe seguir con su rutina. Como una más. Como le gusta a ella. Como le gustaba a Braian. Ídolos silenciosos. Día tras día. En el deporte y afuera.