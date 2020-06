Pavimentación: mejorarán 40 cuadras en barrios bandeños , Manzur supervisó la obra

Garantizar la transitabilidad de los caminos en Banda del Río Salí es primordial para el Municipio. Por ello, el Gobierno local con apoyo del Gobierno de Tucumán, continúa con su plan de obras de pavimentación en distintos barrios.

En este marco, el gobernador, Juan Manzur, visitó Villa Lastenia, donde supervisó las labores de adoquinado que se realizan sobre la calzada de calles Chazarreta y Juan Cruz Varela. El Mandatario lo hizo acompañado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el intendente de La Banda, Darío Monteros; la diputada nacional, Gladys Medina; el legislador provincial, Gonzalo Monteros; y el intendente de Alderetes, Aldo Salomón, entre otros funcionarios locales y provinciales.

“Vimos cómo avanza la obra pública y de qué manera se sigue reactivando”, dijo Manzur, que señaló que los trabajos se realizan cumpliendo los protocolos sanitarios.

El Gobernador contó que estas obras se ejecutan en el marco de un plan de pavimentación, que continuará en el futuro: “Se trabaja para llevar calidad de vida a los vecinos, a lo largo y ancho de Tucumán”.

Obras cloacales Manzur también comentó que junto al Vicegobernador “venimos gestionando un plan de obras públicas importante para la provincia que incluye pozos de agua potable y urbanizaciones. Está en proceso desarrollar las cloacas para el Este tucumano, beneficiando a vecinos de Banda del Río Salí y Alderetes”.

“Vemos con agrado que la Municipalidad no se detuvo a pesar de que el coronavirus no sólo trajo problemas en materia de salud sino que también está afectando la economía”, expresó Jaldo y, al mismo tiempo, remarcó que “el Gobernador junto con los intendentes hacen un gran esfuerzo para que la obra pública, tanto en los municipios como comunas, no se detenga”.