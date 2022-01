PayPal da un paso más hacia las criptomonedas y planea lanzar su stablecoin en 2022

La apuesta de PayPal fue destapada inicialmente por el desarrollador Steve Moser, que descubrió el logotipo de la nueva moneda, tal y como lo publicó en Twitter. Con todo esto, la ‘stablecoin’ llevaría el nombre de PayPal Coin y su valor mantendría paridad con el de dólar estadounidense, aunque es muy probable que, de salir finalmente al mercado, tanto el nombre, el logotipo y hasta el enfoque cambie respecto a la filtrado hasta ahora.

En los últimos meses, PayPal se ha involucrado en un esfuerzo importante relacionado con criptomonedas, lanzando nuevas funciones para comprar y retener las monedas digitales, así como en la capacidad para pagar las compras con el dinero.

La compañía fundada por Elon Musk es un gigante de los pagos digitales, pero debido a su crecimiento global también podría ser considerada un banco digital o una empresa de servicios y datos financieros. PayPal no debería tener problema alguno en soportar las criptomonedas ya que actualmente trabaja con más de 100 divisas.

PayPal no es el primer gigante tecnológico en explorar el lanzamiento de su propia moneda. Meta Platforms Inc., anteriormente Facebook, ha estado ayudando a desarrollar una moneda estable llamada Diem, en tanto que Visa Inc. en los últimos meses permitió que una moneda estable respaldada por el dólar estadounidense liquidara una transacción con la red.