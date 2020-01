Pecado capital

Juan Grabois expresa sus ideas y las gira con una aspiración literaria y confesional en “Los siete pecados argentinos. Una historia de demonios.” La contratapa aclara: “Aparecen en San Telmo, en las escalinatas del Teatro Colón y en los shoppings para invocar sus misiones destructivas con verborragia y sadismo…” “La trama desarrolla el encuentro entre un cura que medita sobre la cultura del consumo y su sobrina, una joven feminista.

Grabois es un dirigente social, cercano al Papa Francisco, a Cristina Kirchner y a dirigentes sociales críticos. Apoya al actual gobierno pero señala “que la mecha sigue corta”…y le pide al Presidente “un mayor compromiso de sus funcionarios. “No estoy de acuerdo con hacer una tarjeta nueva, existe una infraestructura ya creada en la Anses, que es la de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y se podría usar perfectamente.”

“Hay gente que está de acuerdo conmigo y otros no. Me preocupa ver una predisposición a subestimar a los compañeros de los sectores populares, que se expresa en pensar que no saben cómo alimentar a sus hijos o suponen que la pobreza es un problema de capacidades o de conocimientos.”

“La actualización de los haberes jubilatorios hasta marzo, no sé si la harán. Me dijeron que van a hacer una formula mejor que la anterior, más equitativa. Hay jubilados y jubilados.”

“Vamos a salir si vemos que no hay respuesta a la demanda de los trabajadores. El Gobierno está arrancando para el lado correcto, pero me gustaría que vaya más rápido. Tampoco veo en nuestra base social esa bronca y esas ganas de salir que veía unos meses atrás. Pero quiero ver a todos los funcionarios trabajar 18 horas por día y no lo estoy viendo.”

También Grabois participa de una carta abierta dirigida a Axel Kicillof donde lo acusan de “cobardía” por no subirles más los impuestos a “los ricos”. La carta lleva la firma de dirigentes de la CTEP, Daniel Barrios de Pie, Juan Carlos Alderete CCC, Emilio Pérsico Movimiento Evita entre otros. Vienen de lanzar la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, sindicato que los representa.

Consideran la reforma impositiva impulsada por el gobernador como “moderada e insuficiente” y que deja a su gestión sólo dos caminos: “endeudarse más, comprometiendo las futuras generaciones; o sacarle a la clase media y los sectores populares”.

“Eso no vamos a permitirlo. Hemos luchado para salir del infierno y vamos a permanecer movilizados para recuperar lo perdido y avanzar hacia una Argentina con Justicia Social. Por eso, cuente con nosotros para avanzar en el camino que ha emprendido y sepa que nuestro apoyo es a la vez una exigencia: la cobardía en la defensa del pueblo pobre y trabajador es una traición a las banderas históricas que defendemos. Ellos defienden sus privilegios, nosotros defenderemos nuestros derechos”. Definen a los sectores ricos como aquellos “que todo lo tienen pero sienten que nada deben al resto de la sociedad” y que “evaden impuestos o fugan sus capitales a paraísos financieros sin sentir un miligramo de culpa por el daño social que producen”….

“Usted sabe perfectamente si los sectores ricos no pagan los impuestos como corresponde, el Gobierno tiene pocas opciones: endeudarse más, comprometiendo las futuras generaciones; sacarle a la clase media y los sectores populares lo que no tienen; continuar con la precariedad, el deterioro y la degradación, el hambre y la deserción escolar, la enfermedad y la desocupación: dejar que todo se derrumbe, invirtiendo las prioridades que establecimos colectivamente entre todos y todas: empezar por los últimos para llegar a todos. No van a permitir que su gestión tome el camino descripto que perjudique al “pueblo pobre y trabajador”.