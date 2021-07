Peñafort leyó llorando ante Tribunal comunicado de Timerman sobre su indagatoria en la causa en 2017 (Video) – NCN

La abogada Graciana Peñafort leyó hoy llorando ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, en el marco de la audiencia de la Causa Memorándum de la Amia, un texto escrito por el fallecido exministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, sobre su indagatoria en 2017, en el que aseguró que ese instrumento con Irán «tenía solo un objetivo: terminar con la parálisis de casi dos décadas de la causa» y «encontrar y juzgar a los responsables» del atentado a la mutual judía.

«En esta causa no se escuchó a los acusados que tenían cosas para decir, yo voy a traer la voz de uno de los acusados que ya no está», dijo la abogada y señaló que se trataba de un comunicado de Timerman tras la declaración indagatoria que prestó en la causa el 17 de octubre de 2017, que no pudo finalizar a raíz de su grave estado de salud.

La abogada sostuvo que esa tarde, después de declarar ante los tribunales de Comodoro Py, Timerman, a quien ella acompañó en ese trámite, debió ser internado «por una grave crisis cardíaca, agravada por su cuadro de cáncer» y «esa tarde, Héctor Timerman estaba convencido que se iba a morir».

En el escrito que Peñafort leyó, Timerman sostuvo: «Mi delicado estado de salud tal vez no me permita afrontar hasta la finalización de la investigación por traición a la patria y encubrimiento que lleva adelante el juez Claudio Bonadío».

«Por eso solicité que se fije una audiencia inmediata a fin de poder aclarar los hechos de los que se me acusa en una audiencia espontánea, pero el juez me lo negó, por eso escribo la presente, para que toda la sociedad sepa la verdad», manifestó el excanciller en el escrito leído por la abogada ante el tribunal.

En ese sentido, Timerman afirmó que «el Memorándum con Irán, aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Nación y por el que se me acusa querer encubrir a los culpables del atentado, tenia solo un objetivo» y agregó: «Terminar con la parálisis de casi dos décadas de la causa, encontrar y juzgar a los responsables del peor atentado del que fuéramos víctimas desde el retorno a la democracia».

«Desde que era joven participé de muchas acciones para proteger los derechos humanos en todo el mundo», expresó Timerman en el escrito y manifestó: «Pensé que esta misión era la más importante de mi vida y que una vez finalizada podía quedar satisfecho de haber cumplido mis ideales y deber como canciller».

El excanciller sostuvo en el comunicado leído por la abogada: «Sentí, con la firma del memorándum, la profunda emoción de encontrar el camino para encontrar y culpar a los autores del atentado de la Amia» y señaló que «nunca me imaginé la explosiva reacción que desataría este caso».

«Y particularmente, el vehemente rechazo de la comunidad judía a la que pertenezco y me sorprendió y causó un profundo dolor», dijo Timerman en el escrito leído por Peñafort y manifestó que «todo lo que nos propusimos era lograr que la justicia argentina tuviera la posibilidad de tomar la declaratoria a los imputados en su país».

«No solicitamos el levantamiento de las alertas rojas, por el contrario, me comuniqué con el responsable de Interpol para asegurarme que se mantendrían», expresó el excanciller en el comunicado y aseguró que «no negociamos a cambio del acuerdo para llegar a la Justicia ni el comercio de granos, ni de petróleo ni de nada».

El texto revelado por Peñafort continuó: «No hubo reunión secreta en Alepo, nunca se negoció abandonar la causa Amia y el fiscal Alberto Nisman, al que se le anunció oficialmente y por escrito la existencia de las negociaciones reservadas, en aquella oportunidad respaldó el Memorándum con Irán».

Peñafort, entre lágrimas, sostuvo que «estas fueron las palabras de Héctor Timerman en oportunidad de brindar su declaración indagatoria» y dijo que «desde el principio de esta causa no hubo pruebas del delito, sí hubo pruebas de la defensa, que hasta ahora no se han proveído».

«Cuando esta causa termine, le pido al tribunal que se encargue de limpiar expresamente el nombre de Héctor Timerman, que se murió difamado por esta causa, acusado del mismo delito que la dictadura había acusado a su padre, traición a la patria», pidió la abogada.